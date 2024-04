Дмитрий Чернышенко: Узнаваемость национальных проектов находится на стабильно высоком уровне

Source: MIL-OSI Russian Language News

Дмитрий Чернышенко провёл заседание наблюдательного совета АНО «Национальные приоритеты», на котором обсуждались итоги работы организации в 2023 году и задачи на ближайшую перспективу

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл заседание наблюдательного совета АНО «Национальные приоритеты», на котором обсуждались итоги работы организации в 2023 году и задачи на ближайшую перспективу. С основным докладом выступила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

В мероприятии очно приняли участие члены наблюдательного совета: заместитель Руководителя Аппарата Правительства Леонид Левин, директор Департамента проектной деятельности Правительства Юлия Левитская, директор Департамента пресс-службы и референтуры Правительства – пресс-секретарь Председателя Правительства Борис Беляков, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова. В наблюдательный совет АНО «Национальные приоритеты» входят представители Администрации Президента, Минцифры, Минфина, Аппарата Правительства и других ведомств.

Среди ключевых направлений работы АНО «Национальные приоритеты» в 2023 году – сопровождение национальных проектов, а также мер поддержки граждан и экономики России («Объясняем.рф»), Десятилетие науки и технологий, Год педагога и наставника, федеральный проект «Профессионалитет», программа популяризации культуры среди молодёжи «Пушкинская карта», продвижение Игр будущего и государственной системы цифровой маркировки «Честный знак», формирование привлекательного образа Дальнего Востока, коммуникационные проекты на международной выставке-форуме «Россия» и др.

Совокупное знание бренда «Национальные проекты России» составило 87%. В топ-10 самых узнаваемых мер нацпроектов входят: материнский капитал (98%), льготная ипотека (92%), диспансеризация (92%), раздельный сбор и переработка мусора (90%), благоустройство городской среды (89%), перевод социально значимых государственных услуг в электронную форму (89%), расселение из аварийного жилья (88%), ремонт и строительство дорог (87%), ежемесячные выплаты (до трёх лет) при рождении детей (87%), использование сервиса «Моё здоровье» на портале госуслуг (87%).

«Узнаваемость национальных проектов находится на стабильно высоком уровне, и у людей есть запрос на продолжение их реализации в течение следующих пяти лет. Как неоднократно отмечал Президент Владимир Путин, главная задача нацпроектов заключается в том, чтобы россияне ощутили реальные изменения к лучшему, независимо от того, где они живут – в мегаполисах, малых городах или сёлах. Крайне важно продолжать популяризацию мер поддержки и возможностей нацпроектов, а также получать обратную связь от людей о том, насколько эффективно эти меры работают», – сказал Дмитрий Чернышенко.

В 2023 году запущен масштабный проект по сбору и мониторингу обратной связи о качестве и организации работы объектов, создаваемых в регионах России по национальным проектам. Пользователи социальной инфраструктуры могут оставлять отзывы о состоянии школ, больниц, спортивных объектов и других общественных учреждений.

Согласно исследованию ВЦИОМа об эффективности работы над национальными целями развития страны, наиболее успешно государству удаётся работать над цифровой трансформацией. Второе место, по мнению россиян, занимают возможности для самореализации и развития талантов, третье – комфортная и безопасная среда для жизни. Больше всего люди отмечают необходимость продолжения реализации в ближайшие пять лет нацпроектов «Здравоохранение», «Безопасные качественные дороги», «Экология» (по 98%), «Образование» (97%), а также «Жильё и городская среда», «Модернизация транспортной инфраструктуры» и «Наука и университеты» (по 94%).

«Наша задача состоит в том, чтобы люди не просто знали о существовании конкретных услуг и возможностей нацпроектов, но и активно ими пользовались. Например, в 2023 году более 570 тысяч абитуриентов подали документы в вуз онлайн, за объекты благоустройства на портале za.gorodsreda.ru проголосовали 14,2 миллиона человек при плане 12,8 миллиона, в колледжи “Профессионалитета„ подано 529 тыс. заявлений при конкурсе на место более двух человек, а “Пушкинская карта„ есть уже у более чем 10 миллионов молодых людей», – сообщила София Малявина.

Также глава АНО «Национальные приоритеты» отметила, что за счёт совместной с Министерством просвещения работе по продвижению Года педагога и наставника на 17% удалось увеличить количество заявлений на обучение по педагогическим специальностям (в 2023 году заявления подали 905 тысяч человек).

В инициативах, проектах и мероприятиях Десятилетия науки и технологий участвовали более 20 миллионов человек. На сайте «Наука.рф» появилась возможность записаться на бесплатные экскурсии по научным и технологическим объектам – в прошлом году их посетили более 5 тысяч человек, запущено более 40 научно-популярных туров в 16 регионах нашей станы, открыто 9 новых научных детских площадок.

Официальный сайт национальных проектов России («Национальныепроекты.рф») в 2023 году посетили 94,7 млн раз, а интернет-портал о социально-экономической ситуации в России («Объясняем.рф») – 87,1 млн. Ролики о национальных проектах видели более 5 раз 103 миллиона человек (92% аудитории 18+).

