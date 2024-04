Дмитрий Чернышенко поздравил команду НИУ ВШЭ с победой в чемпионате мира по программированию ICPC

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко поздравил команду НИУ «Высшая школа экономики» FFTilted с победой в чемпионате мира по программированию ICPC. Студенты факультета компьютерных наук заняли призовые места сразу в двух соревнованиях: команда стала абсолютным чемпионом 47-го финала ICPC, а также получила золотые медали и региональное чемпионство в 46-м финале соревнований. Также среди российских вузов команда МФТИ заняла третье место в 47-м финале и пятое место в 46-м финале чемпионата.

«Создание и внедрение новейших технологий помогает развивать общество, становится двигателем прогресса. Россия идёт в авангарде этих изменений – наша страна всегда славилась своими математиками и программистами. Именно благодаря их талантам, трудолюбию мы являемся одними из мировых лидеров по темпам цифровой трансформации экономики и социальной сферы. От всей души поздравляю студентов НИУ ВШЭ с заслуженной победой, а также команду Физтеха, ставшую финалистом чемпионата ICPC! Уверен, ваши навыки позволят создать инновационные технологические решения, обеспечивающие технологический суверенитет страны, о важности которого неоднократно говорил наш Президент Владимир Путин», – сказал Дмитрий Чернышенко.

«“Вышка„ – многопрофильный университет, дающий возможности для самореализации талантливой молодёжи нашей страны во всех сферах и областях. При этом наибольшую долю в выпуске университета сегодня занимают специалисты в области компьютерных наук и инженерии. Поздравляю студентов нашего факультета компьютерных наук с исторической победой, доказывающей, что российская математическая и компьютерная школа – сильнейшая в мире, а “Вышка„ заслуженно занимает топовые места в рейтингах технологических вузов и университетов, готовящих специалистов в сфере искусственного интеллекта», – отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

Правительство, бизнес-сообщество и вузы совместно создают необходимые условия для подготовки программистов. По словам вице-премьера, с помощью наших специалистов Россия смогла создать независимую интернет-инфраструктуру, программные технологии и сервисы, что также позволяет укрепить техсуверенитет.

Напомним, в этом году проходили одновременно два финала чемпионата мира по программированию ICPC – за 2022 и 2023 годы. Изначально 46-й финал должен был пройти в Шарм-эль-Шейхе, но из‑за военных действий на Ближнем Востоке организаторы объединили 46-й и 47-й финалы. Каждое соревнование чемпионата длится пять часов. В течение этого времени команды должны решить наибольшее количество задач с помощью одного из языков программирования. Победителем признаётся команда, верно решившая наибольшее количество задач.

