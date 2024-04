Дипломный проект выпускника Школы дизайна ВШЭ взял Гран-при кинофестиваля «Святая Анна»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” – lass=”lead”>31-й Открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» прошёл в Москве с 12 по 17 апреля 2024 года. Выпускник мастерской Ивана И. Твердовского на профиле «Экранные искусства» Николай Коваленко получил гран-при за свой дипломный проект «Лелера», а фильм его одногруппницы Алины Сорокиной выиграл приз киноконцерна Мосфильм.

Торжественное награждение победителей и призёров «Святой Анны» состоялось 17 апреля. В рамках церемонии выступил Никита Михалков: «Фестиваль родил очень много талантливых молодых режиссёров и актёров. Я хочу поздравить всех тех, кто получил премию в разных номинациях. Я хочу поздравить и всех тех, кто просто принял участие и был отобран в конкурс этого фестиваля, потому что это тоже очень важно. Но сейчас я особенно хочу поздравить Николая Коваленко с гран-при за его картину „Лелера“». Никита Михалков как председатель Попечительского совета фестиваля также вручил Николаю премию — 150 тысяч рублей.

Николай рассказал нам о своих впечатлениях: «31-ый фестиваль „Святая Анна“ запомнится мне показом в Третьяковке, на котором мои родители посмотрели фильм в первый раз. Очень ждал этого момента, потому что папа помогал мне на самих съемках „Лелеры“, а мама, как мне кажется, должна была почувствовать эту историю лучше кого-либо. Конечно, не могу не сказать про закрытие и главный приз у нашего фильма. Я сидел с вещами в руках, уже готовый выходить из зала и совсем не ожидал услышать „Лелера“ и свою фамилию. Честно, все еще не верю, что это случилось. Спасибо каждому, кто причастен к этому событию! Особенная благодарность мастеру Ивану И. Твердовскому. Получается, что три совместных года в стенах Школы дизайна были не зря! Планирую потратить призовые деньги на скаут героя для возможного документального фильма. Долгое время не было такой финансовой возможности, и вот она появилась!»

