Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – В Нижнем Новгороде названы победители и призеры Национальной технологической олимпиады (НТО) по профилям «Технологии компьютерного зрения и цифровые сервисы» и «Технологии дополненной реальности». Финал олимпиады проводился совместно нижегородским кампусом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Межвузовским ИТ-кампусом мирового уровня НЕЙМАРК и Иркутским государственным университетом (ИГУ). Участниками заключительного этапа стали 110 школьников и студентов со всей страны.

Марк Каширский, студент Факультета информационных технологий НГУ, и Роман Геворгян, студент Механико-математического факультета НГУ, победили в профиле «Технологии компьютерного зрения и цифровые сервисы» в составе команды «3bashER9».

— Я давно увлекаюсь технологиями распознавания и компьютерного зрения, сейчас обучаюсь в Школе анализа данных и имею большой опыт в создании нейросетевых решений в области работы с изображениями. Мы не первый раз участвуем в составе нашей команды «3bashER9» в различных хакатонах и олимпиадах, поэтому решили участвовать и в НТО и были уверены в нашей победе.

На заключительном этапе перед нами стояла задача разработать туристический сервис для поиска интересных маршрутов и локаций города на основании предпочтений пользователей. Задача была сложная и обширная, во многом — творческая. Финал проходил всего 4 дня, и для разработки такого большого проекта пришлось работать очень интенсивно. Одной из главных причин нашей победы стала диверсификация ролей в команде, такой большой сервис требует четкое распределение обязанностей, планирование и слаженную работу. Я занимался созданием нейросетевой части сервиса — модели для поиска мест по входным описаниям пользователей. Я безумно рад победе на этой олимпиаде, — рассказал Марк Каширский.

По словам студентов, они вложили очень много сил, чтобы достичь такого результата: решали отборочные этапы, которые длились несколько недель и работали без остановки на финале. Отбор победителей проходил по целому ряду критериев, в каждом из которых судьи поставили участникам команды «3bashER9» высокие оценки.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI