Дарим надежду: политехники исполнили песни Анны Герман

15 апреля артисты Вокальной студии «PolyVox» в сопровождении Эстрадно-симфонического оркестра СПбПУ представили в Белом зале программу, посвященную творчеству Анны Герман. Лучшие песни исполнительницы, её главные «визитные карточки» — «Эхо любви», «Когда цвели сады», «Танцующие Эвридики», «Люблю тебя», а также редкие, но невероятно красивые песни, звучали в интерпретации артистов-политехников.

В жизни участников Вокальной студии «PolyVox» творчество Анны Герман занимает особое место: Владислав Михайлов и Екатерина Лаврентьева в разные годы становились лауреатами международного фестиваля песни Анны Герман в Варшаве, руководитель коллектива — заслуженная артистка России Ольга Ковалева работала в составе жюри.

Этот проект, этот концерт мы задумали после победы наших студентов в международном фестивале песен Анны Герман в Варшаве. Планировали собрать победителей фестиваля из разных стран, которые бы пели в сопровождении большого симфонического оркестра. Но такое событие сейчас невозможно. Справились только своими силами — участников Вокальной студии «PolyVox» и Эстрадно-симфонического оркестра СПбПУ, и очень эти гордимся , — отметил руководитель Дирекции культурных программ и молодежного творчества Борис Кондин.

Для итогового концерта в двух отделениях музыканты проделали огромную работа. Художественный руководитель и дирижер Дмитрий Мисюра сделал уникальные переложения для эстрадно-симфонического оркестра, для каждого инструмента создал свою партию. Именно это прочтение музыки советского времени больше нигде не услышать, кроме как в Политехе!

Восхитительный концерт для любых возрастов. Старшему поколению всегда приятно услышать узнаваемые песни любимой певицы, а молодёжь и дети были рады познакомиться с творчеством Анны Герман в необычном исполнении талантливых музыкантов , — поделился зритель Евгений Антонов.

Зрители пели вместе с артистами, ведь творчество Анны Герман не только опора, но и предмет подлинной любви. Завершилась программа общим исполнением песни «Надежда» и продолжительными аплодисментами в адрес талантливых студентов Политеха.

