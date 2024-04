ГУУ налаживает взаимодействие с Мариупольским госуниверситетом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Представили Государственного университета управления во главе с ректором Владимиром Строевым провели совещание в Мариупольском государственном университете имени Архипа Куинджи с ректоратом, а также приняли участие во встрече со студентами вуза и ответили на их вопросы.

Владимир Строев, отметив в начале разговора, что приятно оказаться в Мариуполе, напомнил, что ГУУ с прошлого года активно включился в помощь по проведению Олимпиады по финансовой безопасности. Более того, одна из победительниц – студентка именно МГУ им. А. Куинджи, побывавшая на финале в Сириусе. «Так что у вас есть все возможности для образования и саморазвития, теперь главное – грамотно ими воспользоваться, не «просидеть» молодость, а активно использовать все шансы», — отметил Владимир Витальевич. Далее он рассказал собравшимся об истории ГУУ, реализуемых образовательных программах и внеучебной деятельности вуза.

По словам ректора МГУ им. А. Куинджи Ларисы Сиволап, Олимпиада, направленная на формирование нового типа мышления, на сегодняшний день актуальна как для новых регионов, так и для всего государства. «Такие мероприятия помогают студентам углублять знания, налаживать связи, расширять кругозор», — подчеркнула она.

Руководитель Росфинмониторинга по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям Иван Аничкин напомнил, что четыре года назад президент Владимир Путин поддержал предложение руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина об организации Олимпиады по финансовой безопасности. «Когда наше управление появилось в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях одной из задач было увеличение интеграции молодежи. И ГУУ создал одну из систем обучения, которая эффективно помогает студентам и преподавателям готовиться к Олимпиаде. Настолько эффективно, что одна из ваших студенток в прошлом году вышла в финал», — сказал Иван Аничкин, добавив, что в прошлом году было принято решение сделать Олимпиаду международной.

Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится ежегодно, начиная с 2021 года, по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Олимпиада позволяет сформировать единое образовательное, научно-исследовательское и информационное пространство в сфере финансовой безопасности.

Организаторы Олимпиады: Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Министерство просвещения и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ). Государственный университет управления был оператором проведения предварительных этапов в новых субъектах Российской Федерации.

