«Главное, чему учит Вышка, — решать сложные задачи за короткий промежуток времени»

Мария Виноградова на II Всероссийском молодежном арктическом форуме Фото: Мария Виноградова / ВКонтакте

Первокурсница бакалаврской программы «Государственное и муниципальное управление» НИУ ВШЭ Мария Виноградова увлечена Арктикой. Несмотря на юный возраст, она уже успела поучаствовать в организации двух арктических форумов и создать Арктическое молодежное движение «Ледокол». В интервью «Вышке.Главное» Мария рассказала, какие навыки необходимы для покорения Арктики и как учеба в Вышке помогает их сформировать. Кейс-чемпионат До поступления в НИУ ВШЭ я жила в Санкт-Петербурге. Арктика в моей жизни никак не присутствовала, если не считать общения с одним другом семьи, почетным полярником, и одним дальним родственником, известным путешественником-экстремалом. Интерес к Арктике у меня появился благодаря Всероссийскому кейс-чемпионату по экономике и предпринимательству, который Вышка проводит для старшеклассников.

В 2022 году, когда я училась в 11-м классе, вместе с двумя коллегами мы представили на кейс-чемпионате проект «АркТех» — стратегию молодежного пространства, которое будет формировать и развивать кадровый потенциал для решения задач Арктической зоны Российской Федерации. Предложили создать общественное движение, которое объединило бы молодых людей, неравнодушных к Арктике. И наша команда вошла в число победителей. Насколько я знаю, далеко не все идеи, предложенные участниками подобных интеллектуальных состязаний, удается реализовать на практике. Наш проект стал одним из немногих исключений. Первый форум и «Ледокол» После победы я начала взаимодействовать с Комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики, и меня включили в команду, которая занималась подготовкой и проведением I Арктического молодежного форума «Арктика: новое поколение». В нее входили в основном студенты питерских вузов, где готовят по специальностям, востребованным в Арктике, и я оказалась самой младшей среди них.

Форум состоялся в апреле 2023 года, в нем приняли участие около 500 человек, было представлено порядка 50 докладов по арктической проблематике, в том числе мой доклад, с которым я выступила на пленарном заседании. Было много организационной работы, я участвовала в пресс-конференциях, была спикером на радио, а по итогам форума получила благодарственное письмо губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. На форуме была подписана резолюция о создании Арктического молодежного движения «Ледокол», основная задача которого — заинтересовать молодежь Арктикой, способствовать ее изучению и развитию. Этим проектом я занимаюсь и сегодня. Поступление Будучи школьницей, я участвовала не только во Всероссийском кейс-чемпионате, но и во многих других проектах и мероприятиях, которые проводит Высшая школа экономики. Там учились многие мои знакомые, рассказывавшие о возможностях, которые открывает этот университет. Я точно знала, что хочу поступить в Вышку и получить управленческое образование, но колебалась между программами «Государственное и муниципальное управление» и «Управление бизнесом». Окончательное решение в пользу «Государственного и муниципального управления» я приняла незадолго до поступления, когда готовила первый арктический форум и много общалась с чиновниками. Это направление в большей степени охватывает мои интересы, и здесь изучается больше всего предметов, которые мне пригодятся в жизни. Победа в кейс-чемпионате дает возможность обучения на ряде профильных образовательных программ Вышки за счет университета, и я этим бонусом воспользовалась. Практика и нетворкинг Уже в первых модулях своего первого учебного года я поняла, что не ошиблась с выбором вуза и образовательной программы. Первое, что стоит отметить, — практикоориентированность, о важности которой так много говорят. Нам преподают люди, которые знают систему государственной власти изнутри. Например, доцент департамента политики и управления Владимир Николаевич Прокофьев читал курс «Правовые основы государственного и муниципального управления», я ему задавала много практических вопросов, и в дальнейшей реализации моего арктического проекта его ответы помогли избежать многих ошибок.

Вторая особенность Вышки — огромные возможности для нетворкинга. Я стала участником платформы «ГосВышка» — участвовала во встречах с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, первым заместителем гендиректора «Росатома» Александром Локшиным, губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. На одной из этих встреч завязала полезные знакомства, которые в дальнейшем помогли мне в налаживании контактов со СМИ. Не исключаю, что со временем будут и другие эффекты. Главное, чему учит Вышка, — разбираться в сложных проблемах и решать сложные задачи за короткий промежуток времени. На мой взгляд, именно те люди, которые этим умением овладевают в полной мере, решают такие задачи наиболее эффективно и преуспевают в своем профессиональном развитии. Второй форум В марте 2024 года состоялся II Всероссийский молодежный арктический форум. В нем участвовали молодые люди не только из Санкт-Петербурга, но и из многих других регионов. Местом проведения был выбран Кронштадт — стартовая точка для многих путешественников, в разные годы осваивавших Арктику. Соорганизатором выступил проект «Остров фортов», которым руководит Ксения Шойгу, а партнером — Русское географическое общество. На этот раз я взяла на себя гораздо больше функций и ответственности. Отвечала за взаимодействие со СМИ — на форум удалось пригласить съемочные группы телеканалов, новости о нем публиковались на различных медиаресурсах, на сайтах органов власти. Занималась оформлением — баннерами, бейджами, мерчем и прочим, и, как мне кажется, все выглядело красиво и эстетично. И еще я впервые сама вела пленарное заседание — сидела в президиуме, а передо мной в зале было 500 человек.

Когда приходишь на подобные мероприятия в качестве участника или гостя, кажется, что все процессы происходят сами по себе. А на самом деле за каждым из них — огромная работа. Нужно придумать, кто и как будет перемещаться (привезти участников в Кронштадт — непростая задача), кто с кем будет коммуницировать и прочее. Я писала технический райдер для пленарного заседания — огромный документ, где определен порядок действий каждого технического специалиста. В кодовых словах, которые я произносила, для них были зашифрованы команды. Этот форум я могу считать своей личной победой. То, к чему мы только подступались в прошлом году, удалось реализовать практически полностью. Работа и учеба Занимаясь форумом, я не забывала об учебе — в Вышке все устроено так, что о ней забыть невозможно. Половину жизни проводила в Москве, половину в Питере, и мои однокурсники смотрели на это с некоторым удивлением. Сразу после завершения форума я села за теорию вероятности и математическую статистику, на ночном поезде вернулась в Москву и пошла на пары. Для меня совмещение учебы и работы — это нормально и необходимо, хотя и непросто. Одно дополняет другое: знания и навыки, которые я получила в Вышке за прошедший год, помогают в моем арктическом проекте, а практический опыт, в свою очередь, делает учебу более осмысленной, формирует целеполагание. Свою первую профессиональную пробу я прошла в 12 лет — работала менеджером в магазине, а когда училась в 10-м классе, попала в команду стартапа, созданного студентом Вышки. Он разглядел во мне управленческий потенциал, и от обычного операционного менеджера я выросла в этом стартапе до операционного директора, училась управлять командой, в которую входило порядка тридцати человек, в том числе айтишники, маркетологи и прочие. Еще одна составляющая жизни школьника и студента — участие в олимпиадах и проектных конкурсах. И дело тут не только в возможности внеконкурсного поступления, хотя мой пример показывает, что и это важно. Любое интеллектуальное состязание требует от тебя решений и действий в условиях ограниченных ресурсов — временных, иногда материальных, а если состязание командное, то совместных решений и действий. Без этих навыков во взрослой жизни не обойтись. В этом году я участвовала, например, в олимпиаде «Высшая лига» — пока просто из спортивного интереса, а на старших курсах, если удастся занять призовое место, это поможет поступить в магистратуру. Планы на будущее В моих планах на ближайший год — продвижение Арктического молодежного движения «Ледокол» в Вышке. Государственная арктическая повестка актуальна и востребована, наш университет не остается в стороне (например, на этой тематике специализируется НУЛ социогуманитарных исследований Севера и Арктики), и я уверена, что найдутся студенты, которых наше движение заинтересует. Практику я буду проходить в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики — уже договорилась об этом с Департаментом развития Арктической зоны Российской Федерации и реализации инфраструктурных проектов. Надеюсь, это станет первым шагом в моей карьере госслужащего — хотелось бы в перспективе работать по специальности и заниматься Арктикой. Хотя работу в крупных компаниях, специализирующихся на этом регионе, я тоже не исключаю. Летом после сессии планирую побывать, конечно же, в Арктике — вместе с коллегами по молодежному движению «Ледокол» запланировали поездку на Шпицберген.

