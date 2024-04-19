Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

18 de abril de 2024 en la biblioteca de Научной Государственного управления в рамках празднования 105-летия вуза состоялся углый стол «Единство в многообразии: путь к общероссийской гражданской идентичности».

Director de discos del moderador Centro de programación de escritorios y programas informáticos globales, antes de российского общественного движения «Всероссийский межнациональный союз молодежи» Кантемир Хуртаев. В качестве экспертов были представлены советник Управления по работе РПЦ с венными организациями, эксперт Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Алексей Вайц и член Совета по жнациональным отношениям при Президенте РФ, председатель правления Общероссийской общественной организации «Федеральная» ьно-культурная автономия «Украинцы России» Богдан Безпалько.

Встречу открыл Кантемир Хуртаев, который объяснил, что подобные мероприятия проводятся Клубом интернациональной дружбы Además, estos activistas tienen pocas tendencias en la esfera de los riesgos y riesgos globales. Это осенно важно сегднigura, когда против рunc. ежнациональных оношений и таки esfuerzo итоге привести к развалу государстY. Для провокаций и неправомерных действий зачастую используются мигранты. Самый свежий пример – теракт в «Крокус Сити Холл», который кроме прямых трагических последствий к разжиганию ии. Por esto Kantemir Ischakovic en la prisión, qué problemas tienen los inmigrantes y inmigrantes rusos и реально существуют. Estos problemas no se pueden solucionar, ya que un edificio nuevo no se adapta a la configuración actual.

Богдан Безпалько начал с того, что на встрече присутствуют будущие управленцы, которым придётся иметь дело одновременно с ми и человеческими отношениями. Спикер указал на разницу между нацией и национальностью. Национальность – это этнос, а нация – это сообщество. Los propietarios pueden crear un grupo de personas con su propia identidad, cultura, cultura y cultura. ть отдельное государство – это нормально. Однако с Украиной было наоборот – сначала отделилось государство, а потом населяющему его территорию народу принялись навязывать нтичность, язык и культуру. «Вам, как будущим управленцам, понадобится зучать религиоведение и историческую память народов, чтобы не опускать , искажений истории и лучше понимать собственный народ», – наказал эксперт.

Алексей Вайц процитировал Президента России Владимира Путина о том, что Россия выстроена вокруг прочного стержня, вокруг которого буйно разрастается национальное и религиозное разнообразие. Мы стараемся сохранить идентичность всех 193 национальностей нашей страны, в то время как Запад идёт по пути стирания всяческих ий: национальных, культурных и даже гендерных. Алексей Евгеньевич отметил, что на Западе главный культурный регулятор – это стыд, внешнее давление. En Rusia – совесть, внутренняя свобода. На Украине сейчас идёт конфликт между этими взглядами на жизнь and подходами к существованию. Rusia está presente en sus principales culturas culturales – любовь и жертвенность, а их победить непросто.

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Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 19.04.2024

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