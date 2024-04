В ГУУ состоялась III Модель ООН

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Государственном университете управления была проведена третья научно-деловая игра Модель ООН.

Повестка заседания: «Взаимосвязь между народонаселением, поступательным экономическим ростом и устойчивым развитием».

С приветственным словом выступили заведующий кафедрой государственного управления и политических технологий, профессор Николай Омельченко, доцент кафедры Антон Воробьев, руководитель проектного офиса АНО «Молодежь столицы» Павел Баранов.

Учащиеся МГТУ «СТАНКИН», Государственного университета по землеустройству, РУДН, Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина, университета Синергия, Московского образовательного комплекса ЗАПАД, МАОУ СОШ №3 Балашиха, Красковской СОШ № 55 приняли участие в модели, отражающей работу Организации объединенных наций.

Победителем в номинации «Лучший делегат» стал политолог 3 курса ГУУ Руслан Илюхин.

«Очень понравилась атмосфера мероприятия. Участники формулировали свои позиции опираясь на реальные факты и статистические данные. Обязательно приму участие в следующих моделях», — заметил Руслан.

Рассказал о своих впечатлениях и другой участник встречи, политолог 3 курса ГУУ Замир Мамедов: «Участие в модели ООН было для меня очень интересным и познавательным опытом. Я получил массу новых знаний о дипломатии и международных отношениях. Участники погрузились в роль делегатов и обсуждали важные мировые проблемы. Организация мероприятия была на высоком уровне, а атмосфера была дружелюбной и поддерживающей».

Победитель в номинации «Самый конструктивный делегат», учащийся 9 класса Красковской СОШ № 55 Емельян Метальников поделился с нами совей оценкой прошедшего мероприятия: «Я участвовал во всех предыдущих моделях ООН в ГУУ. Каждый делегат хорошо вжился в роль. Была показана готовность каждого трудиться над проектом резолюции, все быстро поделились на коалиции и начали работу».

Организаторами встречи выступили кафедра государственного управления и политических технологий ГУУ при поддержке автономной некоммерческой организации Центра поддержки и развития социально-ориентированных проектов «Молодежь столицы».

