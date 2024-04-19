Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Михаил Мишустин поздравил художественного руководителя, главного дирижёра Государственной академической симфонической капеллы России с 75-летием.

В телеграмме, в частности, говорится:

«Известный дирижёр, талантливый педагог, Вы достигли огромных успехов в своей профессиональной деятельности, внесли значительный вклад в развитие отечественной и мировой культуры, вписали немало ярких страниц в историю хорового искусства.

Более тридцати лет Вы возглавляете Государственную академическую симфоническую капеллу России. За это время Вам удалось собрать команду единомышленников, выработать свой оригинальный стиль.

Благодаря виртуозному мастерству и блистательной импровизации выступления ансамбля становятся музыкальными событиями в культурной жизни нашей страны и за рубежом, завоёвывают признание и любовь миллионов слушателей.

Желаю Вам дальнейших творческих успехов и новых достижений. Крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI