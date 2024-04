Александр Новак провёл заседание оргкомитета по подготовке и проведению Кавказского инвестиционного форума

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл заседание организационного комитета по подготовке и проведению Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2024). По итогам было объявлено о переносе места проведения мероприятия. Форум состоится в 2024 году в столице Чеченской Республики – городе Грозном.

«Мы ожидаем участие иностранных делегаций и представителей бизнес-сообщества из зарубежных стран. Продолжается активная подготовка к мероприятию», – отметил Александр Новак. По его словам, мероприятие впервые пройдёт в статусе форума, расширится тематика деловой программы – запланированы сессии, круглые столы, мастер-классы.

Кавказский инвестиционный форум станет площадкой для переговоров и заключения деловых контрактов с целью развития инвестиционных проектов и государственно-частного партнёрства в российских регионах. Главная тема форума – «Большой Кавказ – от моря до моря». Основную концепцию события предлагается определить как «Региональное развитие и межрегиональное взаимодействие».

«Чеченская Республика является одним из наиболее привлекательных субъектов Российской Федерации, одним из лидеров национального рейтинга инвестиционного климата в нашей стране. Проведение здесь КИФ-2024 позволит участникам и гостям форума использовать все возможности республики, а также увидеть многообразие других регионов Северного Кавказа, познакомиться с их богатой культурой. Кавказский инвестиционный форум в Грозном и его международный статус позволит продемонстрировать инвестиционные проекты, развивающиеся в регионе, и заинтересовать зарубежных инвесторов», – подчеркнул советник Президента России, ответственный секретарь оргкомитета КИФ-2024 Антон Кобяков.

В КИФ-2024 примут участие представители компаний туристического бизнеса, агрокомплекса, транспортно-логистических компаний, банковского сектора, строительных компаний из регионов Северного Кавказа, Южного федерального округа, стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов.

Первую Кавказскую инвестиционную выставку, которая состоялась в мае 2023 года в Минеральных Водах, посетили более 3 тысяч человек из 15 стран. В рамках деловой программы состоялось свыше 30 мероприятий. На площадке было подписано порядка 50 соглашений на сумму более 150 млрд рублей.

