51 предприятие нацпроекта «Производительность труда» откроет корпоративный центр опережающей подготовки в 2024 году

Завершился конкурс на создание корпоративных центров опережающей подготовки (КЦОП) в 2024 году. КЦОП помогает сократить срок адаптации новых работников, повысить эффективность обучения сотрудников, сократить непроизводственные потери на рабочем месте.

Отбор провело Агентство развития навыков и профессий совместно с Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Производительность труда», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Конкурс проходил с 10 января по 2 апреля. За это время было подано свыше 155 заявок из 52 регионов страны. Эксперты оценили актуальность поставленных предприятиями кадровых проблем, уровень вовлеченности команд для их решения.

В итоговый перечень победителей конкурсного отбора вошло 51 предприятие из 28 регионов России. Уже со следующей недели эксперты Агентства развития навыков и профессий начнут работать с коллективами. За полгода сформируют корпоративные стандарты профессий, проведут аудит рабочих мест, создадут программу подготовки и повышения квалификации. Всего до конца года будут созданы 111 корпоративных центров опережающей подготовки.

Больше всего победителей конкурсного отбора из Краснодарского края (8 предприятий), Пермского края (5 предприятий), Челябинской области (4 предприятия), Московской области (3 предприятия), Ленинградской, Воронежской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областей, Республики Татарстан и Москвы (по 2 предприятия).

Итоги организации КЦОП на базе предприятий будут подведены на ежегодном Кубке по рационализации и производительности.

