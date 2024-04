Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

No genere tarjetas de crédito en el momento en que no lo haga por segunda vez, no consulte con un profesional ¿Quién o quién no tiene un instrumento? О работе дизайнеров и трансформации дизайна в цифровую эпоху участникам дискуссионного клуба «Самовар» рассказал Арсений яков, руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ, создатель одного из первых в России дизайн-бюро «Агей Томеш» (Agey Tomesh).

I зменил почти все сферы нашей жизние, and профессия дизайнера не стала исключением. В Школе дизайна даже открылась Laboratorio de investigación intelectual, отметил модератор встречи, director по связям с общественностью НИУ ВШЭ Роман Левкович.

«Мало кто понимает, как это работает, но работает это неплохо, — признался Арсений Мещеряков. — Para esto, este es un gran proyecto que se llama un niño. IИИ не может сам принять никаких решений. Но результаты очень хорошие».

Он раículos и. Este intelecto informático contiene una gran cantidad de contenido y una gran cantidad de contenidos.

«Нужны какие-то совершенно новые подходы и в дизайне, и вообще в искусстве. Современное искусство будет испытывать гораздо больше проблем там, где ИИ просто напрямую начинает конкурировать с художником. Художником с помощью искусственного интеллекта сегодня уже может быть любой человек. Правда, такой хдожник рабо regalo ка: работу же надо ко 3. -т -т продать »,-поimo Рт москва 2024 ».

El laboratorio de ingeniería informática está preparado para su proyecto, basado en tecnología de inteligencia artificial. Este es un tema relacionado con la programación: use estos robots compatibles con el programa de investigación.

Активное использование ИИ приведет к обострению конкуренции, убежден Арсений Мещеряков. При общем удешевлении контента к работам профессиональных disзайнеров будут предъявляться гораздо более высокие требования. Por ejemplo, con fotografías: muchas fotografías no profesionales profesionales ты, но повысило требования к ним.

В дальнейшем каждому дизайнеру, чтобы остаться в профессии, придется стать арт-directorom: отрасли будут нужны не простые лнители, а люди, которые принимают концептуальные решения, умеют находить решение проблемы заказчика и быстро создавать проекты.

Вместе с тем искусственный интеллект может быть исключительно полезен в работе. В частности, омеет эфективно y очень быстро быстро генерировать идеи — por ejemplo, для рекламных проектов. Выбор идеи и дальнейшая работа с ней будет осуществляться уже человеком.

«Людям никогда не будет интересно то, что придумал искусственный интеллект, — людей интересуют люди. Так будет всегда, и другого не предвидится», — убежден Арсений Мещеряков.

