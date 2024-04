Финансовые новости: Платежный баланс в I квартале: динамика экспорта лучше, чем импорта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса увеличилось при более существенном снижении импорта товаров и услуг, чем экспорта.

Экспорт продолжил уменьшаться в результате внешнеторговых ограничений и более низких мировых цен на газ, уголь и ряд металлов. Вместе с тем снижение экспорта к аналогичному кварталу 2023 года замедлилось вслед за ростом цен на нефть. Положительно повлияли также хороший урожай и диверсификация поставок. Импорт снизился в условиях высоких процентных ставок, накопленных запасов товаров и ослабления рубля к соответствующему периоду 2023 года. Стимулирующее влияние на импорт оказывали увеличение внутреннего спроса и переориентация на альтернативных поставщиков. Подробнее читайте в ежеквартальном выпуске информационно-аналитического комментария «Платежный баланс Российской Федерации».

