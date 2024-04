Финансовые новости: Наличный денежный оборот в 2023 году составил 123,8 трлн рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В прошлом году в кассы и банкоматы банков поступило 60,4 трлн наличных рублей, было выдано 63,4 трлн наличных рублей, подсчитал Банк России. Регулятор впервые публикует статистические данные о наличном денежном обороте по отдельным банковским операциям, а также в региональном разрезе.

Основной объем поступлений наличных денег пришелся на торговлю — 6,8 трлн рублей, что на 1,8% больше, чем годом ранее. Приток наличных на банковские счета физических лиц увеличился на 29%, до 9,5 трлн рублей, при этом было выдано 11,7 трлн рублей, что также превышает на 29% показатель предыдущего года. По кредитным операциям поступления и выдачи наличных увеличились на 12 и 48% соответственно и составили по 1,1 трлн рублей. Лидерами по наличному денежному обороту России являются Москва и Московская область (27 и 8,4 млрд рублей), Санкт-Петербург (7,9 млрд рублей), Краснодарский край (5,8 млрд рублей). Информация об основных показателях наличного денежного оборота может быть востребована участниками рынка для анализа данных и оптимизации бизнес-процессов. Такие сведения будут публиковаться ежеквартально. Фото на превью: Василий Федосенко / ТАСС

