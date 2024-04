Финансовые новости: Банк России приостанавливает публикацию сведений о некоторых участниках рынка платежных услуг (18.04.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Совет директоров Банка России 12 апреля 2024 года принял решение приостановить до 31 декабря 2024 года включительно публикацию на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг, включаемых в перечень иностранных поставщиков платежных услуг. Ранее данная информация размещалась в соответствии с Указанием Банка России от 06.04.2020 № 5429-У.

Решение применяется со дня опубликования информации о нем на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При этом порядок ведения перечня сохраняется.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

