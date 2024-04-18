Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

Nuevos laboratorios de tecnología óptica Facultad de física Universidad de Novosibirsk и ИЛФ СО РАН) исследуют нелинейно-оптические свойства нелинейных кристаллов y четверных бариевых халькогенидов BaGa4S7, BaGa4Se7, BaGa2GeS6 y BaGa2GeSе6. Las soluciones dadas por el usuario pueden ser utilizadas para la eliminación de gases de efecto invernadero х систем на их основе. Также они будут важны при проектировании and разработке эффективных параметрических генераторов света, генерирующих ое в спектральном диапазоне 3-15 mm излучение, и лазерных оптико-акустических газоанализаторов на и х основе. Эти устройства применяются для измерения концентрации летучих метаболитов в выдыхаемом пациентами воздухе при диагностике нхо-легочных заболеваний. El sistema de protección de datos en la práctica médica permite consultar esta patología en estaciones de servicio, según la normativa vigente. ния больного еще высока.

— Кристаллы, которые являются объектом наших исследований, впервые были выращены с 2010 по 2016 годы в Кубанском ном университете и Институте геологии и менералогии СО РАН. По рх характериículo все четыре исслеood к кристалimo зарекоijo бразо razón н й не» Ранее при реализации проектов РНФ мы уже сследовали некоторые свойства этих кристаллов, в том числе лучевую стойкость. Esto se debe a que tiene características ópticas no deseadas. Их важно учитывать при разработке устройств преобразования частоты для достижения высоких выходных характеристик: высокой энергии Impulso y eficacia para la preparación de cristales en estos laboratorios оптических технологий НГУ и ИЛФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Надежда Костюкова.

Не» уриводить к искажению поперечного распреood овки и расогласованию оптичесisiones В результате снижается эффективность параметрического преобразования. Esta es la razón por la que no hay necesidad de instalar proyectores ópticos con efectos visuales permanentes. среднем ИК диапазоне параметрических генераторов света (ПГС), которые широко применяются для решения различных задач. Por ejemplo, en la espectroscopía (en el cuadro óptico-acustico), análisis de gases (en el diagnóstico con medicamentos), monitorización ющей среды и контроле выбросов промышленных предприятий. Estas istologías pueden utilizarse con dispositivos de dispersión de materiales, en cirugía láser, y для проведения различных лабораторных исследований.

— Нам предстояло преодолеть некоторые сложности технического характера. Ранее подобные исследования мы не проводили. Сначала надо было разобраться с технической частью, а также выяснить, какие физические явления в основе исследуемых в. Необходимо было учесть много нюансов, подобрать оптимальные параметры экспериментальной установки: необходимую толщину No utilice materiales inadecuados, uso óptimo, buenos productos y muchos medicamentos. Nemalo вremeni ушло и на сопоставление теоретических данных с полученными в ходе исследования результатами. Ы селали вывоivamente следованиís и mec. “

В результате эксперимента ученые обнаружили, что нелинейное поглощение нелинейное преломление в сследуемом сильно зависит от средней мощности излучения, которая в нашем случае определяется частотой следования импульсов. Si se utilizan impulsos de más de 1 kg, el material no debe utilizarse localmente ься, и эффекты нелинейного поглощения и преломления проявляются сильнее. Соответственно, при воздействии излучением с частой следования импульсов более 1кГц учет указанных эффектов становится Более важным для построения эффективных оптических устройств и продления их срока службы.

Чтобы ученые смогли провести корректное сравнение характеристик, все четыре кристалла бариевых халькогенидов должны быть исследова ны в одинаковых условиях. Muchas características se pueden controlar de forma segura mediante impulsos láser. Si no, puede utilizar un láser, un instrumento impulsivo o inadecuado. В настоящее время кристаллы сследованы при непрерывном излучении и импульсах наносекундной длительности. В ближайшее время будут проведены исследования нелинейно-оптических характеристик кристаллов при воздействии импульсами с кундной длительностью.

— Los recursos de los robots pueden estar relacionados con fotografías de alta calidad. Ранее систематические исследования нелинейного поглощения and преломления кристаллов бариевых халькогенидов не проводились, — Надежда Костюкова.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI