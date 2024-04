Узнать о профессии журналиста и поучаствовать в мастер-классах от радио- и телеведущих: в павильоне «Роснефти» завершился День медиа

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сотрудники электронных и печатных СМИ выступили перед посетителями павильона «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» в День медиа. Слушателями лекций и мастер-классов были не только гости павильона, но и региональные журналисты, корреспонденты отраслевых изданий, студенты-первокурсники факультета журналистики РГГУ.

Почетным гостем Дня медиа стала Алла Данько, диктор Центрального телевидения, советская и российская телеведущая. Участники мастер-класса учились держаться перед камерой и осваивали дикторские приемы. Алла Данько поделилась секретами публичных выступлений и подчеркнула, что уверенная грамотная речь важна для каждого современного человека.

Виктор Абрамян, креативный продюсер «Телеканала 360», рассказал о своем опыте работе в СМИ, в том числе, об отличии радио- и телеэфира, особенностях написания репортажей. Тонкостями прямых включений с места событий, ведения теленовостей и работы с суфлером поделилась Гузель Камаева, ведущая телеканала «Мир». Андрей Виньков, главный редактор журнала «Думай», объяснил, почему несмотря на цифровизацию медийной отрасли, бумажные версии газет и журналов продолжают пользоваться большим спросом.

Завершился День медиа викторинами об истории отечественной прессы и современных телепрограммах. Победители получили памятные призы.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

18 апреля 2024 г.

