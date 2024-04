Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова провела совещание с регионами об итогах реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2023 году и ходе его исполнения в I квартале текущего года.

«В 2023 году на реализацию нацпроекта “Здравоохранение„ было предусмотрено 319,2 млрд рублей. Средства были доведены в полном объёме. Уровень достижения показателей нацпроекта, по оперативным данным, на апрель 2024 года составляет 99,5%. Вместе с тем регионам следует уделить особое внимание своевременному выполнению мероприятий, поскольку текущий год является завершающим для нацпроекта “Здравоохранение„. В 2025 году стартуют новые национальные проекты», – сказала Татьяна Голикова.

Отмечается выполнение всех 25 показателей нацпроекта «Здравоохранение», в том числе перевыполнение некоторых из них. Так, за прошедший год улучшился важнейший медико-демографический показатель «продолжительность жизни». В целом по стране она увеличилась до 73,4 года.

Профилактическими медицинскими осмотрами или диспансеризацией охвачено в 2023 году более 60% взрослых и 96% детей. 98% новорождённых обследованы в рамках расширенного неонатального скрининга, который начали проводить с 1 января 2023 года.

Всего в 2023 году возведено 316 объектов здравоохранения, приобретено 796 быстровозводимых модульных конструкций. Проведён капитальный ремонт 1,6 тыс. объектов. Осуществлена поставка более 52 тыс. единиц оборудования и более 3 тыс. единиц автотранспорта для оснащения и переоснащения медицинских организаций. Осуществлялось строительство 24 детских больниц, введено в эксплуатацию 7 из них.

Также в ноябре 2023 года введён в эксплуатацию новый корпус с центром ядерной медицины Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии.

Существенно укреплена материально-техническая база кардиологической службы. Оснащено 328 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, поставлено и введено в эксплуатацию более 3,2 тыс. единиц медицинского оборудования.

Важный приоритет – обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами.

Как отметила Татьяна Голикова, в 2024 году планируется большой выпуск по программам как среднего профессионального, так и высшего образования всех категорий медицинского персонала. Поэтому регионам необходимо уделять внимание эффективной маршрутизации выпускников на работу по специальности и принимать действенные меры, чтобы молодые специалисты приходили работать в отрасль.

Кроме того, вице-премьер подчеркнула необходимость более активного внедрения цифровых технологий в сфере здравоохранения для доступности гражданам цифровых сервисов, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов. Для этого должна быть активизирована работа по исполнению федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» нацпроекта «Здравоохранение».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI