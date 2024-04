«Сейчас не время для полумер»: в ГУУ прошло открытие Международной конференции о роли местного самоуправления

Source: MIL-OSI Russian Language News

17 апреля в Центре информационных технологий государственного университета управления состоялось торжественное открытие IХ Международной научно-практической конференции «Роль местного самоуправления в развитии государства на современном этапе», которая является региональной площадкой Московского академического экономического форума.

Модератором пленарного заседания выступил заведующий кафедры государственного и муниципального управления ГУУ, советник при ректорате Сергей Чуев, который обратил внимание собравшихся на важность единения, патриотизма и знания своей истории.

«Мы намерено при открытии важных мероприятий включаем гимн России в полной версии, потому что время сокращенных версий и время полумер завершилось. Сегодня наша встреча приурочена к празднованию 105-летия ГУУ, а уже в следующем году мы будем отмечать 145 лет со дня основания нашего исторического предшественника – Александровского коммерческого училища», — напомнил Сергей Владимирович.

Поприветствовал участников проректор ГУУ Артем Терпугов.

«На этой неделе Владимир Строев лично отправился на новые территории, чтобы передать гуманитарную помощь нашим бойцам. Это несомненно важное и необходимое дело. Проходящая сегодня конференция является ключевой для отрасли и неслучайно она проходит именно у нас, ведь именно в ГУУ появилась первая кафедра по подготовке управленцев для различных уровней власти», — заметил Артем Евгеньевич.

О важности местных органов власти для молодого поколения рассказал председатель РДДМ «Время первых», доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Григорий Гуров.

«В первую очередь хочу отметить, что испытываю глубочайшую гордость от того, что уже некоторое время являюсь частью коллектива ГУУ. Это очень важно и почетно для меня. Занимаясь развитием нашего движения, мы большое внимание уделяем работе на местах. Местное самоуправление дает каждому возможность участия в деятельности государства, учит с ранних лет нести ответственность не только за свою жизнь и деятельность, но и за развитие и будущее страны», — подчеркнул Григорий Александрович.

Председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по федеративному устройству, региональной политике, местного самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко прислал приветственный адрес, в котором пожелал участникам плодотворной работы и также отметил важность проводимого мероприятия.

Видеообращение к участникам прислал председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Московской городской Думы Александр Козлов.

В пленарном заседании также приняли участие первый советник Мэра города Москвы, профессор кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Владимир Зотов, президент Российской муниципальной академии Александр Айгистов, директор Департамента поддержки новых бизнесов ГК «Росатом» Дмитрий Байдаров и другие.

Далее собравшиеся продолжили работу в 7 тематических секциях.

Всего в первом дне конференции приняли участие более 500 человек в очном и дистанционном формате.

18 апреля в рамках работы конференции пройдут Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края» и Конкурс студенческих научных работ «Проектное управление развитием территорий», а 19 апреля состоится заседание секций молодых ученых.

