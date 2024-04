При поддержке «РН-Ванкор» создана цифровая карта растительного покрова Таймыра

Source: MIL-OSI Russian Language News

Благодаря грантовой поддержке «РН-Ванкор» ученые Института леса имени В.Н. Сукачёва создали цифровую карту основных типов растительного покрова Таймырского полуострова. С помощью современных методов дистанционного зондирования и ГИС-технологий биологи провели картографирование тундры и проанализировали климатические, биотические и антропогенные факторы. Такие исследования особенно важны в условиях меняющегося климата и освоения Арктики.

Полученные данные свидетельствуют об увеличении продуктивности растительного покрова Таймыра, включая территорию вдоль арктического побережья. Озеленение тундры способствует расширению кормовой базы северного оленя, а также подтверждает способность растительного покрова к самовосстановлению. Кроме того, в ходе исследования зафиксировано сокращение площади водных объектов на Таймыре на 6% за последние 20 лет, что говорит об изменении гидрологического режима в арктической зоне под влиянием глобального потепления климата.

Полуостров Таймыр является территорией летней миграции основной части популяции диких северных оленей. Кроме того, на Западном Таймыре находится и основное поголовье домашних оленей – порядка 120 тысяч особей. Изменение продуктивности растительного покрова тундры, основной кормовой базы этих животных, температурного и водного режимов оказывают влияние на состояние популяции, что в конечном счете отражается на численности диких и домашних оленей как основного вида-биоиндикатора российской Арктики и ключевого хозяйственного животного народов Севера.

Основной приоритет в работе Компании – забота об окружающей среде, сохранение местных экосистем и бережное использование природных ресурсов. В Красноярском крае «Роснефть» реализует самый «зеленый» проект нефтедобывающей отрасли «Восток Ойл». Уже на этапе его проектирования учтены самые передовые природоохранные технологии. За время работы предприятия в регионе «РН-Ванкор» реализовал порядка 150 экологических, социальных и грантовых проектов и программ.

Справка: Итоги первого конкурса грантов в поддержку научных исследований, имеющих прикладное значение для Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края, были подведены на форуме «ЭкоАрктика», который впервые на Таймыре организовал «РН-Ванкор». Цель конкурса – способствовать решению социально значимых проблем для территории исконного проживания коренных малочисленных народов Севера, развитию научных знаний о территории, сохранению ее биологического разнообразия, поддержке традиционного уклада местного населения. В грантовой программе «РН-Ванкора» приняли участие научные коллективы ведущих университетов Сибири, Сибирского отделения Российской академии наук, государственных заповедников. Всего на грантовый конкурс было заявлено более 20 проектов.

