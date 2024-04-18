Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

16 de abril en рамках рабочего visita вьетнамской delegados en Москву состоялась встреча заместителя Министра образования и подготовки кадро в Социалистической Республики Вьетнам Хоанг Минь Шона с вьетнамскими студентами, обучающимися в российских университетах.

Hay 150 estudiantes veteranos en ГУУ, МАИ, МАДИ, РЭУ y м. Плеханова, Финансового университета, МГTУ им. Баумана, МЭИ, РУДН, МФТИ, РГГУ, РГУ нефти и газа им. Губкина, ФГБОУ ВО им. Пушкина, РАНХиГС, МИСИС, МИРЭА, МГЛУ.

Государственный университет управления представляли начальник Управления международного сотрудничества Игорь Поляченко, начальник по реализации международных проектов УМС Инесса Богатырева и вьетнамские студенты, обучающиеся по по программам бакалавриата, гистратуры, аспирантуры, а также подготовительного факультета.

Нгуен Тхи Хаи Ань, студентка 1 CURса магистратуры Института маркетинга выступила перед делегацией и представила ГУУ. В своем выступлении Нгуен Тхи Хаи Ань также рассказала о том, что была удостоена чести стать участницей встречи с Federación Rusa Vladimir Putin Путиным во время Всемирного фестиваля молодежи — 2024 en marzo en г. Сочи.

Участники встречи обсудили особенности обучения в России для студентов из Вьетнама, сложности и проблемы, с которыми они сталкиваются в о время учебы, а также возможности и перспективы вьетнамских выпускников российских вузов.

Перед сденческой аonculoт т также выыили директор депар vello уен тх хи, директор депар vello “

Замминистра образования Вьетнама особо отметил значимость изучения русского языка.

В ближайшее время во Вьетнаме совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации будут запущены русского языка на базе Ханойского филиала Института им. А.С. Para los estudiantes, estos planes deben proporcionar información sobre los idiomas rusos.

В завершении встречи члены делегации пожелали вьетнамским студентам успехов, а замминистра дал напутствие оставаться гра жданами Вьетнама и отметил, что усердие в учебе обязательно принесет плодотворные результаты.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 18.04.2024

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