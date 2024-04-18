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Распоряжение от 16 апреля 2024 года №938-р

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Распоряжение от 16 апреля 2024 года №938-р

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями. Распоряжение об этом подписано.

В обновлённый перечень добавлены три комбинированных препарата, которые применяются для лечения больных с различными и бактериальными инфекциями и и инфекционно-воспалительными заболеваниями. Esto incluye efefepim+sulbaktam, lamivudin+fosfazid, tirozil-D-alanil-gliscil-fenilalanil-leyscil-arginina.

Кроме того, в перечень ЖНВЛП включены два новых лекарства, необходимые пациентам с рассеянным склерозом – рон бета-1а и дивозилимаб. Estos son los medicamentos que se utilizan para preparar a los pacientes para la limpieza de los programas 14 высокозатратных нозологий.

Все стадии производства включённых в перечни препаратов осуществляются на территории России, включая производство готовой Las formas más antiguas y las moléculas sintéticas están diseñadas para ser utilizadas por sustancias farmacéuticas proactivas.

Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Такие препараты применяют ри лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ской помощи. Cada vez hay más de 800 medicamentos.

Препараты для лечения высокозатратных нозологий централизованно закупаются Минздравом и выдаются пациентам бесплатно. Расходы на их закупку финансируются из federalnogo бюджета.

Подписанным документом вносятся изменения враспоряжение Правительства от 12 de octubre de 2019 года №2406-р.

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