Правительство продлило программу предоставления госгарантий по кредитам на поддержку производственной деятельности предприятий

Постановление от 16 апреля 2024 года №490

Документ Постановление от 16 апреля 2024 года №490

Правительство продолжает поддержку бизнеса в рамках мер, направленных на экономическое развитие страны. Принято решение продлить до конца 2024 года действие правил предоставления государственных гарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым организациями на поддержку своей производственной деятельности и капитальные вложения. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Продление этой меры поддержки повысит привлекательность капиталовложений в различных отраслях экономики и позволит бизнесу решить ряд важных задач, в том числе модернизировать производства.

В рамках программы госгарантия обеспечивает обязательства организаций по кредитам и выпускам облигаций. Такая поддержка государства помогает снизить риски кредиторов и повысить привлекательность капиталовложений в важных для развития страны сферах. В федеральном бюджете на 2024 год общий объём средств на предоставление госгарантий составляет 329 млрд рублей.

Подписанным документом вносятся изменения в постановление Правительства от 10 мая 2017 года №549.

