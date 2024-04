Политех провёл финал национальной технологической олимпиады

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 8 по 13 апреля в Академии цифровых технологий прошёл заключительный этап национальной технологической олимпиады по профилю «Научная медиакоммуникация». Разработчиком стала Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного института в партнерстве с Академией цифровых технологий. Партнёры профиля — «Высшая школа экономики» и Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.

Олимпиада проходила в три этапа и началась в сентябре 2023 года. На всех этапах: предметном, отборочном и финальном преподаватели ВШМиСО принимали непосредственное активное участие в разработке методических материалов и заданий предметных туров; проведении занятий в онлайн и офлайн форматах; в определении критериев оценки по ролям «Научный консультант», «Сценарист, журналист», «PR-специалист», «SMM-менеджер»; в экспертной оценке работ команд-финалистов.

Профиль «Научная медиакоммуникация» — это уникальное направление, которое сочетает в себе цифровую и гуманитарную составляющую. Высокий интерес к профилю связан с его актуальностью, так как он входит в одно из направлений национальных проектов России «Наука и университеты». В этом сезоне подали заявки на участие более 1500 школьников. В финал профиля вышли 39 школьников 9-11 классов из 14 регионов России. Целую неделю старшеклассники создавали уникальный медиапродукт, который сможет рассказать о самых передовых технологиях модной индустрии. Финальным испытанием стало создание виртуальной примерочной.

Для успешного выполнения финального задания участникам необходимо было освоить технологии дополненной реальности, метавселенные, познакомиться с проведением онлайн-показов и виртуальными примерочными. В этом им помогали эксперты из области моды и высоких технологий. Также конкурсанты посетили мастер-классы от разработчиков профиля и ведущие вузы Петербурга, в том числе Политех. Школьники побывали на концерте в Белом зале, а также на лекции директора Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Марины Арканниковой на тему «Геополитические вызовы: в поисках ценностной картины мира. Смыслы времени».

На неделю участники стали журналистами, научными консультантами, web-разработчиками, операторами, 3D и медиадизайнерами. Они провели эксперимент, раскрывающий суть технологии, разработали план подготовки и визуальной подачи материала, осуществили съемку и обработку фото и видеоматериала с использованием CGI-технологий. Результатом работы стали интерактивный 3D-сайт, группа в социальной сети и приложение дополненной реальности, которые максимально достоверно, ярко и доступно объясняют принципы работы технологии для молодежной аудитории.

Победителями профиля стали Данила Евдокимов и Виктория Сучкова. В командном зачете победу одержала команда ВВС. На награждении директор Центра по работе с абитуриентами Артем Егупов напомнил ребятам, что победители и призеры профиля получают дополнительные баллы при поступлении в Политех.

«Я поздравляю всех победителей финала. Ребята продемонстрировали не только свои знания в области цифровых коммуникаций и технологий дополненной реальности, но и показали свою стрессоустойчивость, выдержку, умение работать в команде, — отметила Марина Арканникова. — Я поздравляю коллектив преподавателей нашей школы, куратора номинации, доцента ВШМиСО ГИ СПбПУ Тамару Тараканову, за тот высокий профессионализм в разработке и организации олимпиады федерального масштаба, который они демонстрируют третий год. Я вижу с каким погружением в работу и с каким вниманием к каждому участнику они относятся. Это вызывает чувство гордости за Политех!»

