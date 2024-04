Политехники вышли в финал всероссийской киберспортивной студенческой лиги

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 13 по 14 апреля сборная команда Санкт-Петербургского политехнического университета приняла участие в играх зонального этапа главных соревнований по компьютерному спорту среди студентов — всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Игры прошли на базе компьютерного клуба Kronbars Arena.

Нашими соперниками были сильнейшие университеты Северо-Западного и Южного федерального округов: АГТУ, БФУ им. И. Канта, ВоГУ, ВолГУ, ГУАП, ДГТУ, ДонГУ, КубГУ, КФУ, ЛГПУ, ЛГУ им. А.С. Пушкина, МКЭиИТ, НовГУ, ПсковГУ, СГУ им. Питирима Сорокина, СевГУ, ХАУ.

Каждый университет выступал в четырёх видах программы: DOTA 2, Counter-Strike 2, Starcraft 2 и Tekken 8.

В итоге места распределились следующим образом.

1 место СПбПУ — 261 балл

2 место СевГУ — 222 балла

3 место ДГТУ — 215 баллов

Команда по CS2 в составе: Владислав Кокоулин (ИСПО), Дмитрий Назаров (ИММиТ), Максим Головань (ИСИ), Иван Зелов (ИСПО), Даниил Мухин (ИСПО) стали победителями зонального этапа.

Команда по DOTA 2 в составе: Эдуард Хисматулин (ИЭ), Станислав Яновский (ФизМех), Максим Левашов (ИСИ), Георгий Юдин (ФизМех) Давид Подобедов (ИММиТ), Елисей Попов (ИКНК), Денис Юрин (ИЭ) заняли 3 место.

Владислав Сергеев (ИПМЭиТ) в SC2 занял 3 место.

Также благодарим за помощь команду Максима Ильина (ИКНК) за участие в Tekken 8 и менеджера команды Вадима Илиева (ИСПО).

«Путь к финальному этапу оказался непростым испытанием, в котором нам приходилось обыгрывать наших друзей, знакомых и таких же ребят, которые мечтают стать лучшими во всей России, — рассказал капитан команды по DOTA 2 Эдуард Хисматулин. — Дважды наш общий результат зависел от финального матча. Удача была на нашей стороне, и мы справились с испытанием. В заключительном этапе будет ещё сложнее, но мы обязательно покажем достойный результат. Спасибо всем, кто поддерживает нас на этом непростом пути. Обязательно ждите постов со стримами наших игроков во время подготовки к финальному этапу».

Желаем успехов нашим спортсменам в финале, который пройдет с 13 по 17 июня в Москве!

