Марат Хуснуллин проверил ход восстановления жилья и социально значимых объектов в Мариуполе

В ходе рабочей поездки в Донецкую Народную Республику Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин оценил темпы и качество работ по ремонту жилищного фонда, восстановлению учреждений здравоохранения и социальных объектов, а также провёл совещание по социально-экономическому развитию ДНР.

«В больнице интенсивного лечения – крупнейшей в Мариуполе – отремонтировали здание поликлиники, станцию переливания крови и администрацию. До 1 июня завершатся работы в одном из трёх корпусов стационара: первые два этажа уже переданы больнице, ещё четыре – строители обещают передать через неделю», – сообщил вице-премьер.

Затем зампред Правительства вместе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным приняли участие в открытии детского сада «Орешек», рассчитанного на 110 малышей. Данный объект восстановили строители из Московской области.

Также в рамках рабочей поездки в Мариуполь Марат Хуснуллин ознакомился с ходом второго этапа благоустройства Приморского парка и осмотрел многоэтажные дома, которые два года назад изначально планировали сносить.

«В итоге всё же решили поддержать инициативу города и восстанавливать силами “Единого заказчика„ не только сами здания, но и пострадавшие квартиры в них. В 200 домах сейчас идут работы, а в двух десятках – уже завершены. Зашёл в одну из готовых квартир. Могу сказать, что ремонт выполнен достойно», – прокомментировал он.

Во время совещания под председательством вице-премьера были рассмотрены ключевые направления социально-экономического развития ДНР. В частности, обсуждались вопросы комплексной модернизации системы теплоснабжения Мариуполя.

Как рассказал генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов, в настоящее время в городе по программе специальных казначейских кредитов, оператором которой определён ФРТ, идёт ремонт почти 16,4 км теплосетей, также в ближайшее время приступят к замене 13,2 км магистральных водоводов.

«Для того чтобы минимизировать теплопотери при доставке теплоносителя потребителям и повысить эффективность работы всей системы теплоснабжения города, мы приводим в порядок теплосети тех котельных, которые либо уже восстановлены под контролем фонда, либо модернизация внутреннего оборудования которых, в том числе котлов, будет скоро завершена. В результате этой масштабной работы к началу следующего осенне-зимнего периода качество данной коммунальной услуги будет улучшено для более чем 205 тысяч жителей», – отметил Ильшат Шагиахметов.

Кроме того, в этом году в Мариуполе запланировано отремонтировать ещё 35 км городских дорог, 1,5 тыс. фасадов и 150 дворов. Работа проходит комплексно, в тесном взаимодействии регионов-шефов, федеральных заказчиков и администрации региона.

Как отметил на совещании Марат Хуснуллин, одной из важнейших задач является восстановление деятельности предприятий.

«Без этого невозможно развитие экономики, а людям нужна стабильная работа. Заехал на Донецкий металлургический завод, который был основан в 1872 году. Именно с его запуском во многом связана и сама история основания города. Ознакомился с работой, осмотрев один из цехов предприятия, обсудили вопросы развития», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Также задача по возрождению экономического и промышленного потенциала новых регионов решается путём предоставления льгот и преференций предприятиям – участникам свободной экономической зоны. Всего в реестре СЭЗ уже 36 компаний из ДНР. Они обеспечат работой почти 19 тысяч человек, в том числе создадут более 3,6 тыс. новых рабочих мест.

