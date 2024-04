Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Представители Государственного университета управления вместе с членами Московского городского отделения ВСКС доставили гуманитарную помощь бойцам СВО, находящимся на новых территориях.

В состав делегации от университета вошли ректор Владимир Строев, проректора Павел Павловский и Виталий Лапшенков, начальник отдела PR Татьяна Шарапова и директор Учебно-тренировочного центра действий в чрезвычайной ситуации и начальной военной подготовки, руководитель МГО ВСКС Максим Джетыгенов.

Гуманитарный груз передали в воинское подразделение, находящееся в тыловом районе города Макеевка, чьи бойцы выполняют задачи в ходе СВО на Донецком направлении, а также доставили в полк №1430 состоящий, в основном, из мобилизованных военнослужащих из Москвы, которые работают на запорожском направлении.

Доставленная материальная помощь включала в себя окопные свечи, браслеты выживания и сухие души, которые делали студенты и сотрудники ГУУ и добровольцы МГО ВСКС в ходе акции «ГУУ-СВОим», постельные наборы, волокуши для эвакуации раненых, наборы личной гигиены, продуктовые наборы и прочие необходимые бойцам вещи.

«Хочу выразить благодарность всем причастным. Акции по сбору помощи и изготовлению предметов быта будут продолжаться. Сегодня как никогда важно проявить сплоченность и всем вместе поддержать наших защитников», — отметил ректор ГУУ Владимир Строев.

Напомним, что наш университет регулярно проводит сбор гуманитарной помощи, а также мастер-классы по изготовлению предметов быта и гигиены, в которых принимают участие не только студенты, но и представители ректората.

Информация о новых мероприятиях акции «ГУУ-СВОим» будет опубликована на сайте и официальных соцсетях ГУУ: Вконтакте, Телеграмм, Одноклассниках.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI