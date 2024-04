В СПбГАСУ открылись «Архитектурные сезоны»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Артём Фазылов (в центре) проводит архитектурные дебаты

В СПбГАСУ 15 апреля стартовала череда мероприятий в рамках традиционного Всероссийского творческого форума «Архитектурные сезоны».

В первый день форума была открыта выставка студенческих работ, прошедших отборочный тур архитектурного конкурса. Напомним, что на конкурс принимались работы, выполненные в рамках курсовых проектов и учебного плана студентов бакалавриата и первого курса магистратуры за минувший год. Всего поступило шестьсот работ. Вначале их оценили студенты и двести лучших выбрали на выставку. До 21 апреля все желающие могут проголосовать за понравившуюся работу в режиме онлайн на сайте «Архитектурных сезонов». Затем их оценят преподаватели, после чего приглашённые эксперты определят победителей.

Открывая выставку, декан архитектурного факультета СПбГАСУ Екатерина Возняк подчеркнула, что в этом году в рамках форума запущен пилотный конкурсный проект, который объединит студентов всех факультетов.

«Архитектор тесно работает с инженерами, конструкторами, поэтому мы решили организовать конкурс совместных проектов. В нём участвуют сборные команды студентов, обучающихся по разным специальностям строительной сферы. Командам предстоит из бросового материала сконструировать памятник страны, которую определит жребий», – рассказала Екатерина Возняк.

Кроме того, в рамках форума состоялись архитектурные дебаты. Студент четвёртого курса архитектурного факультета и соорганизатор дебатов Артём Фазылов уточнил, что на обсуждение были вынесены наиболее актуальные проблемы современной архитектуры.

«Дебаты направлены на повышение интереса студентов к более детальному изучению архитектуры, поскольку в процессе обсуждения удаётся заметить те моменты, которые ранее оставались без их внимания или ошибочно считались незначительными. Всё это расширяет мировоззрение и профессиональные компетенции», – пояснил Артём.

В дебатах приняли участие четыре команды. Участники обменивались мнениями по вопросам архитектурного проектирования, а зрители задавали вопросы и голосовали за наиболее понравившиеся выступления. В частности, активно проходила дискуссия по поводу разделения элитных районов и районов эконом-класса. Кроме того, широкое обсуждение вызвал тезис «среда формирует архитектуру, а не архитектура среду».

Студент четвёртого курса архитектурного факультета СПбГАСУ Гасан Абасов отметил, что принял участие в дебатах, поскольку его заинтересовали заявленные темы. «Дебаты – это эффективная площадка для дискуссий, где можно озвучить свои рассуждения и получить обратную связь, узнать, насколько твои взгляды близки другим. В ходе обсуждений я убедился в правоте своих убеждений, так как встретил единомышленников не только в лице коллеги по команде, но и многих зрителей», – рассказал он.

