Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Впервые в Политехническом университете реализована программа профессиональной подготовки, дающая право на осуществление нового вида профессиональной деятельности «Судебный эксперт». Слушателями стали инженеры, юристы, экономисты, руководители государственных и муниципальных органов законодательной и исполнительной власти, сотрудники правоохранительных органов. Программа вобрала в себя богатый технический опыт и современные разработки в области юриспруденции ведущего инженерного вуза России. Торжественное вручение дипломов состоялось 15 апреля зале заседаний Ученого совета.

Проректор по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрий Тихонов в приветственном слове отметил, что судебная экспертиза является одним из наиболее надёжных научно обоснованных средств принятия правовых и управленческих решений. Неудивительно, что именно в стенах передового вуза страны Политехнического университета сохранилось и развивается судебно-экспертная деятельность, интегрирующая техническое и гуманитарное.

Комплексная и системная подготовка квалифицированных, конкурентноспособных судебных экспертов, обладающих качественной базовой теоретической подготовкой в области судебной экспертизы, естественных и технических наук, а также владеющих профессиональными навыками юриста, активно внедряются посредством профессиональных программ повышения квалификации: «Основы судебной экспертизы», «Судебная лингвистическая экспертиза», «Современные методы исследования реквизитов документов», «Исследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия», а теперь и новой комплексной программой профессиональной подготовки «Судебный эксперт».

Начальник юридической группы Русэлпром-ЛЭЗ Сергей Мельников поделился своим мнением о профессиональной переподготовке: В настоящее время ни одно процессуальное или управленческое решение не принимается без экспертизы. Экспертные навыки позволяют по-новому посмотреть на юридические споры и процессы администрирования хозяйственно-экономической деятельности. Благодаря Политехническому университету организовано приобретение новых профессиональных компетенций на великолепной научно-производственной базе и с прекрасными профессорско-преподавательским составом .

Сегодня в системе налогового контроля экспертиза имеет решающее значение. Независимое экспертное заключение в большинстве случаев является гарантией защиты государственных интересов , — рассказала выпускник программы, заместитель руководителя Управления по налогам и сборам Пермского края Наталья Бесова.

Директор ВШ ЮиСТЭ Дмитрий Мохоров отметил, что возможности Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы — это сильный профессорско-преподавательский состав, свой Центр судебных экспертиз, прикладная ориентированность обучения и фундаментальность полученных знаний. Выпускники всех образовательных программ востребованы на рынке труда и профессионально развиваются.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI