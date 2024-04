ВШМ СПбГУ лидирует в рейтингах EdUniversal | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Новости

Программы ВШМ СПбГУ «Менеджмент» (Master in Management — MiM), «Корпоративные финансы» (Master in Corporate Finance — MCF), «Бизнес-аналитика и большие данные» (Master in Business Analytics and Big Data) вошли в число лучших магистерских программ EdUniversal Best Masters Ranking-2024, получив максимальное количество звезд рейтинга.

Программа магистратуры «Менеджмент» (Master in Management — MiM) заняла второе место среди программ General Management бизнес‑школ Восточной Европы. Программа MCF попала на пятую строчку рейтинга среди аналогичных программ бизнес‑школ Восточной Европы. Программа «Бизнес‑аналитика и большие данные» (Master in Business Analytics and Big Data) находится на 14‑й позиции в категории Big Data Management, которая охватывает бизнес‑школы всего мира. Рейтинг EdUniversal Best Masters оценивает программы магистратуры и MBA в 9 географических зонах земного шара — всего более 20 000 учебных программ в 153 странах. Методология Eduniversal Best Masters Ranking построена на опросах членов академического сообщества, работодателей и студентов и включает три критерия: репутацию программы, среднюю зарплату выпускника и степень удовлетворенности студентов. Программы ранжируются по общей сумме баллов внутри категорий и территориальных групп, а суммы переводятся в звезды рейтинга. Высшая школа менеджмента СПбГУ ежегодно подтверждает статус лидера международного бизнес‑образования в рейтингах EdUniversal. В 2023 году ВШМ СПбГУ признана экспертами второй из сильнейших бизнес‑школ Восточной Европы и обладателем наивысшего статуса — 5 пальмовых ветвей первенства EdUniversal. Пальмовые ветви (palmes) демонстрируют уровень международной репутации образовательного учреждения: локальное (1 пальмовая ветвь), региональное (2 пальмовые ветви), выходящее за рамки региона (3 пальмовые ветви), значительное международное влияние (4 пальмовые ветви) и сильное международное влияние (5 пальмовых ветвей). Лидерство ВШМ СПбГУ в рейтингах EdUniversal — важный показатель признания бизнес‑школы международным академическим сообществом.

