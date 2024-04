Андрей Белоусов и Алексей Цыденов провели совместное заседание правкомиссии и комиссии Госсовета по направлению «Транспорт»

Source: MIL-OSI Russian Language News

На площадке Координационного центра Правительства Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов и руководитель комиссии Государственного совета по направлению «Транспорт» Алексей Цыденов провели совместное заседание президиума Правительственной комиссии по транспорту и комиссии Госсовета по направлению «Транспорт». Рассмотрены результаты работы отраслевых межведомственных рабочих групп по подготовке национального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры».

Министр транспорта Виталий Савельев представил участникам совместного заседания предложения по структуре, показателям, общественно значимым результатам и финансированию национального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры». Предложения были разработаны Минтрансом в соответствии с планом и поручениями Правительства.

Как отметил глава Минтранса, новый национальный проект станет преемником Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и ряда ранее реализованных инфраструктурных проектов – его структура и целеполагание основываются на необходимости создания единой модели управления развитием транспортной отрасли и всех видов транспорта. «В основе предложений – механизмы отбора и приоритизации проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры, на базе единой опорной транспортной сети и механизмов транспортно-экономического баланса, впервые закреплённых в Транспортной стратегии, одобренной в 2021 году Президентом страны», – подчеркнул Министр транспорта.

Одной из ключевых целей национального проекта предлагается определить рост мощности единой опорной транспортной сети. Также реализация нацпроекта направлена на рост пропускной и провозной способности транспортной инфраструктуры для российских грузов, увеличение мощности транспортной инфраструктуры для пассажирского сообщения, повышение удовлетворённости транспортной инфраструктурой.

Структура нацпроекта предусматривает 10 федеральных проектов, направленных на развитие инфраструктуры единой опорной транспортной сети. Федеральные проекты, входящие в нацпроект, включают в себя развитие инфраструктуры Центрального транспортного узла, высокоскоростных железнодорожных магистралей, пунктов пропуска через границу, опорных сетей аэродромов и аэропортов, железных дорог, морских портов, внутренних водных путей, автомобильных дорог. Также предусмотрена цифровизация транспортного комплекса и развитие кадрового потенциала.

В рамках работы над структурой, показателями, общественно значимыми результатами и финансированием национального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры» на базе Минтранса созданы шесть межведомственных рабочих групп, возглавляемых заместителями Министра транспорта, курирующими соответствующие направления деятельности. В состав рабочих групп вошли представители Администрации Президента, комиссии Госсовета по направлению «Транспорт», Госдумы, Совета Федерации, Минэкономразвития, Минфина, бизнеса, отраслевых ассоциаций и экспертного сообщества.

Заместители Министра транспорта Валентин Иванов, Владимир Потешкин, Александр Пошивай, Андрей Костюк, Дмитрий Баканов и директор административного департамента Министерства транспорта Константин Пашков детально представили предложения по каждому из 10 федеральных проектов, входящих в структуру нового нацпроекта. В ходе дискуссии участниками был внесён ряд предложений, корректировок и дополнений в обсуждаемый документ.

Участники совместного заседания в целом одобрили озвученные Минтрансом предложения, а также высоко оценили проделанную министерством работу.

По итогам заседания первый вице-премьер дал ряд поручений и отметил, что следующий этап работы – общественное обсуждение предложений по нацпроекту «Развитие транспортной инфраструктуры». В частности, представленные Минтрансом предложения должны быть направлены на рассмотрение широкому кругу заинтересованных лиц, в том числе бизнес-объединениям, в первую очередь в Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленную палату, Общероссийскую общественную организацию «Деловая Россия». Также необходимо обеспечить синхронизацию и координацию мероприятий нацпроекта с другими ведомствами, в частности с Минфином, Минэнерго, Минпромторгом.

«Основной смысл нового нацпроекта – завершение многоуровневой работы и выстраивание новой системы, в основе которой – единая опорная транспортная сеть, генеральная схема. Второй этап – это транспортно-экономический баланс, который должен показать самые узкие, напряжённые места транспортной системы. И третий – это оптимизация транспортной инфраструктуры с учётом выявленных узких мест таким образом, чтобы грузы и пассажиры распределялись наиболее оптимальными способами», – подытожил Андрей Белоусов.

В заседании приняли участие глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров, генеральный директор АО «УК “Аэропорты регионов„» Евгений Чудновский, президент Российской палаты судоходства Алексей Клявин, генеральный директор Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Андрей Курушин, председатель совета директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» Андрей Северилов, представители Государственной Думы, Минэкономразвития, Минфина, Минстроя, Минпромторга, ФАС, ФТС, администраций субъектов Российской Федерации, бизнес-сообщества, научные эксперты.

