17.04.2024 Iniciar el programa de pilotaje “Edukacja z wojskiem”

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

17 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego w sprawie przeprowadzenia zajęć w szkołach pn. „Edukacja z wojskiem”. List podpisali ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Aby Polska była bezpieczniejsza, doszliśmy do wspólnego wniosku, że trzeba wejść z edukacją o bezpieczeństwie do szkół, pokazać wojsko w szkole, pokazać, co można zrobić, pokazać, jak przygotować się na momenty kryzysowe, jak udzielać pierwszej pomocy. (…) Dlaczego dla dzieci? Dlaczego tak wcześnie zaczynamy? Bo z bezpieczeństwem, przygotowaniem na zagrożenia trzeba się oswajać i być na to gotowym w każdym momencie, Nie możemy zostać zaskoczeni” – zaznaczył po podpisaniu listu szef MON.

„Edukacja z wojskiem” to 6-tygodniowy (6 maja – 20 czerwca) program edukacyjno-obronny – przygotowany i realizowany we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Jego głównym celem i założeniem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem.

3-lekcyjne szkolenia połączą teorię i praktykę. Będą zawierały treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznają się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Wojskowi szkoleniowcy przeprowadzą zajęcia w szkołach – w klasach, na boiskach i skwerach szkolnych. Ich nadrzędnym założeniem jest przekazanie wiedzy i umiejętności w sposób ciekawy, praktyczny, dostosowany do wieku i przyjazny.

„Patriotyzm to gotowość działania na rzecz ojczyzny, ale przede wszystkim nabywanie kompetencji, by służyć krajowi i służyć bliźniemu. I temu naprawdę ma służyć nasz program: wzmożeniu odporności wśród młodych osób, wyrobieniu postaw patriotycznych i wyuczeniu kompetencji, które przydają się w każdym momencie życia, a w sytuacji rozchwianego świata, w którym żyjemy, ta odporność, wiedza i ta świadomość, że każda osoba będzie umiała poradzić sobie i pomóc komuś bliskiemu, pomóc innym jest szalenie ważna” – powiedziała ministra Nowacka.

Jak podkreślił wicepremier W. Kosiniak-Kamysz, żołnierze Wojska Polskiego będą przygotowywać dzieci i młodzież do zachowania się w sytuacji zagrożenia, a program jest dopasowany do poszczególnych grup wiekowych.

„Jak pokazują badania prowadzone jeszcze przed wojną na Ukrainie, bezpieczeństwo jest dla społeczeństwa wartością najważniejszą, a dla dzieci okazuje się być nawet ważniejsze niż rozrywka. Wychodzimy na wprost tym potrzebom. Program przygotowany we współpracy MON i MEN został opracowany przez żołnierza-nauczyciela, jest dopasowany do rozwoju edukacyjnego dzieci. Wojsko będzie obecne w szkołach, na lekcjach, wojsko będzie uczyć, będzie oswajać, będzie przygotowywać, będzie wzmacniać odporność polskiego społeczeństwa, młodych ludzi. ” – zaznaczył szef MON.

17 kwietnia rusza ogólnopolski nabór do udziału w programie dla szkół. Szkoły zgłaszają swój akces poprzez samorządy. Program jest realizowany w całej Polsce – każda gmina może zgłosić swoją szkołę. 6 maja ruszają pierwsze szkolenia. W pilotażu udział weźmie około 3500 szkół. >>> GALERIA – „Edukacja z wojskiem” – podpisanie listu intencyjnego przez ministra edukacji oraz ministra obrony narodowej

