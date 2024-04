17.04.2024 KAS ułatwia organizacjom korzystanie z e-Urzędu Skarbowego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US).

Organizacje nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), por rozliczać się elektronicznie.

Serwis e-Urząd Skarbowy umożliwia organizacji składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Nowe funkcjonalności we-Urzędzie Skarbowym są dużym ułatwieniem dla organizacji i osób, które w ich imieniu podpisują deklaracje składane drogą elektroniczną.

Al momento kolejny przełomowy, po wyeliminowaniu konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego. Teraz organizacja nie musi już składać pełnomocnictwa UPL-1, aby rozliczać się elektronicznie

– podkreśla zastępca szefa KAS Małgorzata Krok.

Upoważnione osoby, czyli te, które zawnioskują o dostęp do konta organizacji złożą teraz poprzez e-US formularze podatkowe z grup: PCC, CIT, PIT Płatnik i Formularze rejestracyjne.

Contacto organizacional

Konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym to konto przypisane konkretnej organizacji, np. spółce, fundacji lub stowarzyszeniu. Poprzez takie konto, organizacje mogą korzystać z usług oferowanych w e-US. W ramach konta organizacji można m. in. szybko i wygodnie wyrazić lub wycofać zgodę na otrzymywanie korespondencji w e-US, składać pisma do organów podatkowych, bezpłatnie występować o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, składać zawiadomienie ZAW-NR czy zeglądać dane rejestracyjne organizacji.

MIL OSI