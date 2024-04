Финансовые новости: Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора: текущий статус и новые задачи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Новый документ рассказывает о том, что уже сделано и что предстоит сделать для реализации намеченных планов — в частности, по совершенствованию подходов к оценке рисков концентрации, проектного финансирования, по обновлению надзорных инструментов и другим направлениям.

В докладе также приводятся детали по новым регуляторным инициативам, которые будут в фокусе внимания Банка России в ближайшем будущем. Так, планируется разработать концепцию «оранжевой зоны» нормативов, чтобы дать банкам чуть больше гибкости в соблюдении отдельных нормативов, но с экономическим штрафом за превышение оптимального уровня риска. Для выравнивания конкуренции в сегменте ипотечного кредитования будут внедрены риск-чувствительные веса.

