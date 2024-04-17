Финансовые новости: Инфляция в марте в целом по стране не изменилась, но в 49 регионах она снизилась

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
В среднем по России годовая инфляция практически не изменилась и составила 7,72%. При этом в 49 регионах она уменьшилась. Самым значимым замедление инфляции было в Сибирском федеральном округе, а ее рост — в Северо-Кавказском федеральном округе.
Годовой рост цен на услуги в среднем по всем регионам замедлился, особенно на услуги зарубежного туризма и авиаперелеты. В товарах наиболее выраженно в пересчете на год подорожали медицинские товары, цветы, ювелирные изделия, мясная и молочная продукция. В то же время существенно снизился темп роста цен на овощи и фрукты.
Более подробно об инфляции в каждом регионе читайте в информационно-аналитических материалах, опубликованных на сайте Банка России.
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