Студенты НГУ – победители национального чемпионата

Под эгидой Всемирной Организации пауэрлифтинга без экипировки в Новосибирске прошел национальный чемпионат по силовым видам спорта. Более 700 спортсменов из 24 регионов Российской Федерации и Казахстана состязались в разных возрастных категориях и дисциплинах: пауэрлифтинг, силовое двоеборье, жим лежа и становая тяга.

В этом турнире приняли участие студенты НГУ, которые стали лучшими в двух видах программы.

Матвей Томас (ФИТ) занял первое место среди юниоров по жиму лёжа с результатом 185 кг. занял.

Иван Пушкин (ФФ) стал победителем среди юниоров в двоеборье, которое включает жим лежа и становую тягу. Его результат жима – 180 кг, а тяги 275 кг. В прошлом году Иван уже принимал участие в этих соревнованиях и занял второе место.

Поздравляем спортсменов и тренера Сергея Евтушенко с блестящей победой на мероприятии такого высокого уровня!

