«Сохрани мою вещь навсегда»: фэшн-показ Школы дизайна ВШЭ на Винзаводе

«Почему вообще эта тема возникла? Потому что она крайне актуальна сейчас, — продолжает Анзор Канкулов. — Взрослые ностальгируют по своему прошлому, молодежь ностальгирует по временам, в которые вообще не жила — то есть мы все существуем в режиме каких-то воспоминаний, реальных или фантомных. В моде, например, это выражено в виде огромного интереса к винтажу, старым вещам, старым коллекциям и так далее. А „Сохрани мою вещь навсегда“ — потому что, работая над коллекцией, ребята берут какие-то объекты, которые для них связаны с персональной памятью, и с их помощью анализируют собственный опыт, собственное взросление, встраивая свои личные истории в историю глобальную. Они как будто бы ретранслируют эти объекты, кладут их идейно в некий архив современности»​​​​​​​​​​​​​​

