Сотрудники ведущих российских СМИ поделятся опытом в павильоне «Роснефти» в День медиа

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» 18 апреля пройдет День медиа. Теле- и радиоведущие проведут мастер-классы и поделятся опытом: как держаться уверенно перед камерой, проводить прямые включения с места событий, а также в чем отличие текстов телевизионных репортажей от газетных публикаций и радиосообщений.

Почетный гость Дня медиа – Алла Данько, диктор Центрального телевидения, преподаватель Высшей национальной школы телевидения, Член Союза журналистов России, академик Международной академии телевидения и радио. Алла Данько проведет мастер-класс по технике речи, расскажет об опыте ведения телепрограмм разного жанра и советской школе журналистики.

Также в программе Дня медиа – открытые дискуссии о цифровизации СМИ, викторины об истории печати, радио и телевидения с памятными призами. Об основных мероприятиях 18 апреля в павильоне «Роснефти» и времени их проведения вы сможете узнать на сайте «НК «Роснефть» и официальных страницах Компании в социальных сетях. Расписание работы павильона – по графику выставки.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

17 апреля 2024 г.

