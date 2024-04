Профессор ГУУ предложил инструменты учёта трудовых мигрантов

Source: MIL-OSI Russian Language News

17 апреля 2024 года директор Института маркетинга ГУУ Геннадий Азоев принял участие в заседании Экспертного совета при Управлении Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан.

Экспертный совет рассматривал механизмы миграционного учёта иностранных граждан.

В выступлении профессора Азоева были представлены предложения по использованию в учёте и дальнейшем регулировании миграционного потока данных по профессии и квалификации мигрантов для восполнения недостатка трудовых ресурсов при реализации планов Правительства Российской Федерации.

Геннадию Лазаревичу была выражена благодарность за участие в работе Экспертного совета.

Экспертный совет создан 12 июля 2012 года в целях обеспечения эффективного и конструктивного диалога между представителями экспертного сообщества, деловых кругов, научных организаций, общественных объединений и органов государственной власти.

