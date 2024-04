Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Владельцы участков, расположенных в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), смогут стать участниками программы социальной газификации. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков граждан в садоводческих некоммерческих товариществах, расположенных в границах газифицированных населённых пунктов. На домовладение и земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы. Заявка о подключении может быть подана как собственником домовладения, так и председателем СНТ. Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а его протокол – приложен к заявке о подключении.

Программа социальной газификации была запущена Правительством в 2021 году по поручению Президента. Благодаря ей у россиян появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в населённых пунктах, расположенных в сельской местности. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ к домам.

Расширить программу и проложить газовые сети до границ садоводческих товариществ Правительству поручил Президент по итогам Послания Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года.

Реализация программы бесплатной социальной газификации обсуждалась в ходе ежегодного отчёта Правительства в Госдуме 3 апреля.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI