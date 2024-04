Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Правительство повысило качество работы федеральных министерств и ведомств в I квартале 2024 года. В первую очередь комплексные улучшения произошли в части подготовки нормативных актов и законопроектов.

В частности, в 4 раза реже законопроекты возвращали на доработку в министерства и ведомства. Доля возвращённых инициатив сократилась до 5% по итогам I квартала 2024 года. Этот результат является рекордным. В аналогичный период прошлого года на доработку были возвращены более 20% законопроектов.

Вместе с тем за год в 3 раза – до 15% сократилось количество переносов сроков внесения инициатив в Государственную Думу. Для сравнения: в начале прошлого года срок внесения корректировался по каждому второму законопроекту.

В результате 100% проектов федеральных законов были представлены в Правительство в срок по итогам первых трёх месяцев 2024 года. Кроме того, все подзаконные акты были приняты без нарушения установленных сроков.

Улучшение показателей произошло благодаря повышению качества планирования и исполнительской дисциплины министерств и ведомств, в том числе за счёт внедрения цифровых инструментов.

В частности, с 2020 года на площадке Аппарата Правительства запущена информационная система мониторинга ключевых задач, куда включён отдельный модуль по законопроектам и нормативно-правовым актам.

Движение всех документов в системе полностью прозрачно. Это способствует ускорению процесса их подготовки и принятия.

При этом данные обновляются в режиме реального времени, что позволяет Правительству оперативно реагировать на риски неисполнения планов. Доступ к системе мониторинга имеют все федеральные министерства и ведомства.

«Мы полностью перевели процедуру подготовки законопроектов и нормативных актов в цифровой вид. В режиме онлайн видим сроки, ответственных и все этапы подготовки документов. В результате мы имеем систему управления, которая позволяет контролировать эффективность работы госорганов и предупреждать возможное невыполнение задач», – сказал Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI