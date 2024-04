Политех в Ташкенте: университет укрепляет сотрудничество с партнёрами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

После официального визита в Бишкек делегация СПбПУ во главе с ректором Андреем Рудским посетила столицу Узбекистана, где состоялось несколько деловых и торжественных мероприятий.

Политехники побывали в Ташкентском государственном техническом университете им. Ислама Каримова, с которым наш вуз связывают более 40 лет сотрудничества. Сегодня партнёрские отношения СПбПУ и ТГТУ получили новый вес и импульс к развитию. В 2022 году вузы заключили договор о научно-техническом сотрудничестве в области материаловедения, машиностроения, электроники, радиотехники, автоматизации, робототехники и мехатроники. Со стороны Политеха в него вовлечены ИММиТ и ИЭиТ, со стороны ТГТУ — факультеты электроники и автоматики, механики, машиностроительный факультет, геологоразведочный и горно-металлургический.

В 2023 году подписаны соглашение о партнёрстве и дорожная карта научно-технического и образовательного сотрудничества на 2023–2025 годы, соглашение о намерениях разработки совместных образовательных программ бакалавриата и магистратуры в сетевой форме.

17 апреля 2024 года ректор СПбПУ Андрей Рудской и ректор ТГТУ им. Ислама Каримова Садриддин Турабджанов подписали два новых документа: соглашение о намерениях партнёрства по онлайн-образованию между СПбПУ и ТГТУ на 2024-2027 гг. и соглашение о совместной образовательной программе магистратуры СПбПУ-ТГТУ «Гидроэлектростанции». Запуск программы запланирован в сентябре 2024/2025 учебного года.

«Совместная магистратура станет ещё одной ниточкой, связывающей наши вузы, — прокомментировал ректор СПбПУ Андрей Рудской. — Совместная деятельность наших университетов в сфере гидроэнергетики и гидротехнического строительства продолжается много лет, реализованы исследовательские проекты — и вот теперь наши научные коллективы объединили свой потенциал, чтобы вместе учить новое поколение студентов, новое поколение инженеров — гидротехников и энергетиков. Уверен, ребята смогут получить уникальные знания и стать настоящей инженерной элитой своей страны».

В ближайших планах взаимодействия вузов-партнёров: участие преподавателей ТГТУ в международной научно-практической конференции «Экономика и менеджмент промышленности: проблемы и решения», проведение в Политехе стажировки учёных кафедры «Экономика и менеджмент промышленности» ТГТУ и др.

Одним из событий официального визита стало торжественное заседание Учёного совета ТГТУ, на котором ректору Политеха вручили мантию и диплом Почётного профессора Ташкентского государственного технического университета им. Ислама Каримова. Андрей Рудской поблагодарил коллег и пообещал, что как ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и как председатель Санкт-Петербургского отделения Академии наук направит весь свой опыт, усилия и возможности на благо развития ТГТУ.

Также в этот день состоялась встреча с министром высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Конгратбаем Шариповым. На ней обсудили возможное сотрудничество по линии передовых инженерных школ, создание инжиниринговых центров в ведущих университетах Республики Узбекистан, старт двусторонних конкурсов грантов по поддержке совместной научно-исследовательской деятельности между РФ и Узбекистаном, экспертно-консультационную поддержку университетов Узбекистана для повышения их конкурентоспособности и выхода в топ мировых рейтингов с учётом опыта СПбПУ по решению аналогичных задач в рамках Проекта «5 — 100» и программы «Приоритет-2030».

