Политехники лидировали в гонках «Полидрайв»

14 апреля на территории Политехнического университета прошёл третий этап чемпионата и первенства Санкт-Петербурга по автомногоборью «Полидрайв». За звание лучшего водителя боролись 63 участника, среди которых — девять политехников. По итогам соревнований команда КСТТ «Экстрим» СПбПУ завоевала золотые медали.

«Полидрайв» включал в себя традиционный спринт, в котором главную опасность представляли коварные поребрики. Кроме этого, спортсменов ждала интересная трасса «Нестандарт», совмещающая фигуры классического автомногоборья с узкой конфигурацией. На этом этапе не нашлось равных политехнику Александру Шуляеву, который в очередной раз одержал уверенную победу. А представитель «Экстрима» Максим Кончев продемонстрировал такое эффектное выступление, что собрал овации зрителей и судей. Второе место занял Виктор Сорокин. Выступления этих спортсменов, а ещё студента ИСПО Ильи Шитика и Павла Алексеева, привели команду Политеха к заслуженному золоту.

Награды присуждались в зачётах «Чемпионат», «Первенство», «Студент» и «Политех». Второй год подряд особенностью этапа в Политехе стал зачёт «Фиджитал», организованный совместно с фиджитал-центром «Берлога». Участники соревновались как на настоящей трассе, так и за рулём автосимулятора в игре Assetto Corsa. Победителем стал Александр Шуляев.

«„Полидрайв“ — самый интересный и сложный этап из всего чемпионата автомногоборья, который привлекает опытных участников из самых почётных автоспортивных серий. Мы видели всё: сильнейших водителей, плотную борьбу, бдительное судейство и чёткий тайминг. Интересно было совмещать симрейсинг с настоящим управлением автомобилем. Такой подход помогает пилотам, у которых нет возможности тренироваться на настоящем автомобиле. Также подобный формат даёт возможность адаптироваться к новым условиям», — поделился участник Егор Седых.

