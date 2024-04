Подведены итоги первой Олимпиады Евразийского сетевого университета

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

16 апреля 2024 года Секретариат научно-образовательного консорциума «Евразийский сетевой университет» провел очередное заседание рабочей группы ЕСУ в смешанном формате.

Модератором заседания выступил руководитель Секретариата ЕСУ, проректор ГУУ Дмитрий Брюханов. В работе приняли участие начальник отдела Департамента международного сотрудничества Минобрнауки России Александр Пойда, начальник отдела сотрудничества при проведении согласованной макроэкономической политики Департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии Михаил Сильвестров, проректор по науке Армянского государственного экономического университета Татул Мкртчян, проректор по международному сотрудничеству и связям Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова Тамара Джолдошева, советник ректора по международному сотрудничеству Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова Татьяна Балабанова, а также представители вузов-участников ЕСУ.

В рамках рабочей повестки первым докладчиком выступил проректор по социальной работе и молодёжной политике Уральского государственного экономического университета Роман Краснов. Проектор УрГЭУ рассказал о мероприятиях Форума ректоров вузов России и иностранных государств в рамках XIV Евразийского экономического форума молодежи (ЕЭФМ), который пройдет 22-26 апреля 2024 года при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Вольного экономического общества России, Федерального агентства по делам молодежи, Администрации Губернатора и Правительства Свердловской области. В рамках ЕЭФМ пройдет выставка научно-образовательного консорциума «Евразийский сетевой университет». Роман Краснов подчеркнул, что на данный Форум зарегистрировалось свыше 16 000 участников, в том числе послы иностранных государств, руководители российских и зарубежных вузов, ведущие эксперты в сфере экономики, информационных технологий, права, пищевой индустрии.

Далее заместитель проректора Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Константин Кемаев доложил о результатах Международной студенческой олимпиады Евразийского сетевого университета. Общее количество победителей и призеров составило 126 человек, в том числе: страны ЕАЭС – 50 человек; страны-партнеры ЕЭК – 76 человек. Заместитель проректора представил распределение победителей и призеров по профилям. Наибольшее количество заявок было подано по профилю Экономика и управление (40 человек). Константин Кемаев также отметил, что популярностью пользуются программы, реализуемые с применением ДОТ и программы на английском языке (для стран-партнеров ЕЭК). Коротко были озвучены перспективы развития Олимпиады ЕСУ, а именно обновление методической базы, корректировка профилей, порядка отбора кандидатов, учет географической составляющей); внедрение евразийского компонента для повышения узнаваемости Олимпиады и Евразийского сетевого университета; запуск бакалаврского трека, в том числе для поддержки стажировок, летних школ и сетевых программ; запуск нового трека Олимпиады, ориентированного на развитие мобильности и совместных программ с зарубежными вузами-участниками ЕСУ.

Начальник Управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко напомнил участникам заседания о важности учета во внутренних нормативных документах вузов, таких как правила приема, дополнительных баллов за участие в Олимпиаде ЕСУ. Государственный университет управления уже внес вышеуказанную Олимпиаду в перечень тех олимпиад, за которые начисляются дополнительные баллы к портфолио абитуриента. Игорь Поляченко подчеркнул необходимость консолидации усилий вузов-участников ЕСУ в части продвижения Олимпиады и мотивации студентов к участию, чтобы Олимпиада действительно приобрела международный уровень и статус.

В завершении рабочей повестки руководитель Секретариата ЕСУ Дмитрий Брюханов вынес на обсуждение дату, место и повестку проведения предстоящего Координационного Совета ЕСУ. Предварительный период проведения Координационного Совета ЕСУ был определен на вторую половину мая – начало июня. Предложения по месту и площадке проведения, а также вопросы повестки Координационного Совета будут приниматься Секретариатом ЕСУ до конца апреля.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI