Патентным поверенным новых территорий упростили аттестацию

Совет Федерации одобрил закон об аттестации в качестве патентных поверенных жителей новых территорий. Инициатива была разработана Минэкономразвития России. Документ предусматривает упрощенный порядок возвращения в профессию тех, кто работал в этой сфере на момент принятия регионов в состав России.

«Чтобы стать патентным поверенным, необходимо пройти аттестацию в Роспатенте. Она предусматривает доказательство минимум двухлетнего опыта оказания услуг по защите прав на интеллектуальную собственность. Также необходимо сдать экзамен и подтвердить свои знания законодательства. После этого Роспатент принимает решение о включении или невключении кандидата в реестр патентных поверенных», — прокомментировал заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

По его словам, жители новых регионов, получившие российское гражданство, будут включаться в реестр в упрощенном порядке — только по результатам сдачи бесплатного экзамена. Подтверждением опыта работы у кандидатов станет наличие выданного ранее украинского свидетельства представителя по делам интеллектуальной собственности.

Новые регионы показывают хорошую динамику регистрационной активности. В 2023 году заявителями поданы 41 заявка на изобретение и 343 — на товарные знаки.

«Жители новых регионов смогут получить статус патентного поверенного и приступить к работе уже этим летом», — подчеркнул Максим Колесников.

Упрощенный порядок будет действовать до 1 января 2026 года. Законопроект подготовлен в рамках механизма «Трансформация делового климата». Он включен в дорожную карту по итогам заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации ФС РФ.

