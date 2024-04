НГУ вошел в список лучших вузов мира в 15 предметных рейтингах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Британская аналитическая компания Quacquarelli Symonds опубликовала рейтинг лучших вузов мира в разных областях науки. НГУ присутствует в 15 предметных рейтингах, причем в двух из них входит в ТОП-100, в трех занимает место 101-200. Всего из России в общий мировой рейтинг вошли 14 российских вузов, среди которых МГУ, МФТИ, СПбГУ и другие, преимущественно столичные вузы.

Лучшие позиции НГУ занимает в следующих предметных областях: «Археология» — 51-100; «Нефтяной инжиниринг» — 51-100, «Математика» — 110; «Физика» — 143, «Гуманитарные науки и дизайн» — 101-150. Также у университета высокие позиции в сфере естественных наук — 153 место.

Наиболее заметное продвижение, по сравнению с прошлым годом, наблюдается по следующим направлениям: «Экономика и Эконометрика» — прирост на 100 позиций, место 351-400; «Компьютерные науки и информационные системы» — прирост на 50 позиций, место 251-300. Также НГУ вернулся в предметный рейтинг «Современные языки» и занимает место 301-340. Университет впервые попал в рейтинг по направлению «Гуманитарные науки и дизайн», место 101-150.

— В нашем университете традиционно сильная фундаментальная, базовая подготовка, поэтому для нас важно, что мы сохраняем высокие позиции в мировых рейтингах по таким направлениям, как естественные науки, физика, математика. Также НГУ активно развивает новые востребованные образовательные программы; наряду с исследовательским треком у нас присутствует инженерно-исследовательский, информационно-технологический треки. И достижения университета по данным направлениям подтверждаются высокой оценкой ведущих мировых аналитических агентств, — прокомментировал Михаил Федорук, ректор НГУ.

Позиции в других предметных рейтингах: по направлениям «Химические технологии», «Химия» и в области лингвистики вошел в ТОП-250; в сфере биологических наук и инженерному делу — в топ 350.

