Минкэномразвития следит за ситуацией с задержкой вылета российских туристов из Объединенных Арабских Эмиратов

Задержка связана с неблагоприятными погодными условиями. По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в Абу-Даби и Дубае – сильные ливни (>120 мм осадков), порывистый ветер, отменен ряд авиарейсов. По информации властей ОАЭ непогода, осадки и красный уровень опасности продлятся до среды 18.00 мск 17 апреля 2024 года.

По информации российских туроператоров в настоящее время в стране находится около 2 тыс. организованных российских туристов. Все российские туристы обеспечены жильем и горячим питанием. Туроператоры находятся в контакте с компаниями-перевозчиками и партнерами в ОАЭ.

