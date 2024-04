Марат Хуснуллин: В регионах России уже началась реализация проектов комплексного развития порядка 1,2 тыс. территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Комплексное развитие территорий (КРТ) – механизм ускоренного вовлечения в оборот заброшенных или неэффективно используемых территорий, прежде всего под жилищное строительство. Данный механизм обновления городской застройки действует с 2021 года и с каждым годом наращивает темпы. В стране начали реализацию проектов комплексного развития порядка 1,2 тыс. территорий, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Механизм комплексного развития территорий является одним из основных перспективных инструментов градостроительного развития и качественного обновления городских пространств. Он позволяет решать одну из ключевых задач – создание современных городских кварталов, где сразу есть всё необходимое для жизни, работы и отдыха граждан, включая коммунальную, социальную, дорожную инфраструктуру. На сегодняшний день в 86 субъектах страны реализуется 1192 проекта КРТ на разных этапах – от проработки таких территорий до моделирования дальнейшего жизненного цикла реализуемого проекта. Общая площадь земельных участков под КРТ – 30,9 тыс. га, а градостроительный потенциал территорий, на которых возможна реализация проектов комплексного развития, достигает более 215 млн кв. м, включая почти 155 млнкв. м жилой площади. По сравнению с 2022 годом количество проектов КРТ выросло на 35%, а их градостроительный потенциал – на 36%», – отметил Марат Хуснуллин.

Градостроительный потенциал жилищного строительства земельных участков под КРТ занимает уже более трети от общего объёма градостроительного потенциала жилищного строительства в России, который составляет 442 млн кв. м.

«В 2024 году запланирован ввод более 1,5 млн кв. м недвижимости в рамках проектов комплексного развития территорий, в том числе 1,4 млн кв. м. жилья. Объём выданных разрешений на строительство по проектам КРТ на сегодняшний день составляет порядка 5,5 млн кв. м жилой площади», – подчеркнул первый заместитель Министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

По словам генерального директора ППК «Фонд развития территорий» Ильшата Шагиахметова, в 2024 году вступил в силу федеральный закон, который расширил возможности применения механизма КРТ в регионах, а также упростил некоторые процедуры. Закон также наделил фонд функцией оператора КРТ по решениям Правительства.

«Одной из ключевых функций КРТ является обновление жилищного фонда. В рамках проектов КРТ происходит расселение не только аварийного жилья, но и – при согласии жителей – ветхого. Фонд, являясь оператором программы расселения аварийного жилья, частично компенсирует эти затраты по проектам КРТ жилой застройки. Уже подтверждён размер финансовой поддержки на данные цели на сумму 1,2 млрд рублей для 12 проектов КРТ. По этим проектам подлежит расселению более 117 тыс. кв. м жилья», – сообщил Ильшат Шагиахметов.

Мониторинг реализации механизма КРТ в России с момента его запуска осуществляется Департаментом комплексного развития территорий Минстроя России при участии ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России». Накопленный объём данных позволяет проводить всестороннюю аналитику по данному направлению. Фактический ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в рамках КРТ с 2021 года составил более 1,4 млн кв. м, в том числе более 1,2 млн кв. м жилья. С каждым годом объём ввода жилья по КРТ будет только увеличиваться.

«Реализация механизма КРТ в регионах помимо стимулирования жилищного строительства также способствует ускорению расселения аварийного жилья за счёт внебюджетного финансирования: в 23 регионах уже переселены граждане из аварийного жилья площадью более 153 тыс. кв. м в рамках проектов комплексного развития», – рассказала директор ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Дина Сафиуллина.

