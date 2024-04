Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Патриотическое воспитание играет огромную роль в формировании мировоззрения молодёжи. Сегодня любовь к Родине, преданность Отечеству и стремление служить его интересам имеют как никогда важное значение и необходимы в становлении личности. В Политехническом университете реализуются лучшие практики патриотического воспитания, применяются разные форматы работы с молодыми людьми. Студенты, сотрудники и выпускники имеют возможность воплотить задумки и проекты патриотической направленности.

О деятельности военно-исторического клуба «Наш Политех», поискового отряда «Доброволец-Политех», клуба военно-исторической реконструкции «Доброволец», военно-спортивного клуба «Радиус», Добро.Центра «Гармония», Музея истории и других подразделений СПбПУ знают далеко за пределами университета — и в Санкт-Петербурге, и по всей России. Политехники проводят патриотические мероприятия, экскурсии по местам боевой славы, тематические занятия в школах, организуют выставки, военно-исторические фестивали и балы, поисковые вахты и военно-спортивные игры, круглые столы и семинары и многое другое.

Сегодня патриотизм — это широкое понятие: мы не должны забывать, что это не только акции и мероприятия, хотя это тоже, несомненно, важно, но и ежедневный труд на благо страны. Быть истинным патриотом — это жить, учиться, работать в России, делать мир вокруг себя лучше, созидать, объединять людей на важные для страны инициативы. Именно так мы понимаем патриотическую работу в Политехе и благодаря этому вовлекаем в неё большое количество неравнодушных политехников , — отметил проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов.

Весной Политех стал соорганизатором международной молодёжной конференции «Город-фронт Ленинград» , посвящённой 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В мероприятии участвовали студенты и преподаватели из более 40 вузов России, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана. Прозвучало более ста докладов, проводились экскурсии, выставки, показы документальных и анимационных фильмов. Также к этой важной исторической дате в научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» прошли две выставки : студенты и сотрудники СПбПУ подготовили фотовыставку «Незабытые. То, за что они сражались», а международная медиагруппа «Россия сегодня» представила масштабный проект «Освобождение. Путь к победе».

20 апреля студенты и сотрудники вуза будут участвовать в городском субботнике на Пискаревском кладбище, где находится братская могила политехников № 176. А на майские праздники традиционно состоится ежегодный военно-патриотический слёт «Сяндеба», в этом году он пройдёт уже в 19-й раз. Деревня Сяндеба многое значит для политехников. Именно в эти места, под город Олонец, в июле 1941-го года отправили Выборгский полк 3-й Фрунзенской дивизии Ленинградской армии народного ополчения, формировавшийся в студгородке ЛПИ на Лесном, чтобы остановить финнов и не дать им соединиться с немцами. Активисты ежегодно приводят в порядок памятные знаки и братские могилы, устраивают реконструкции, передают «эстафету памяти» молодому поколению.

Стараниями Музея истории СПбПУ к 9 мая выйдет в свет печатная Книга памяти, в которую вошли очерки о 175 погибших политехниках, ушедших со студенческой скамьи на защиту Родины и родного Ленинграда.

Уже два года в Политехе неравнодушные люди на постоянной основе собирают гуманитарную помощь для мирного населения новых регионов и для военнослужащих, принимающих участие в СВО.

За это время добровольцы при поддержке выпускников и друзей собрали более 30 тонн различных грузов общей стоимостью более 30 млн рублей. Мы подготовили и передали семь автомобилей повышенной проходимости. Неравнодушные граждане изготовили более 400 маскировочных сетей общей площадью более девяти тысяч квадратных метров и 400 ампульниц для противошоковых препаратов. Помощь получают жители посёлков, воспитанники детских домов и пациенты лечебных учреждений Донбасса. Нередко политехники отвозят ценный груз лично. Во время одной из поездок активисты доставили и установили глубинные насосы для восстановления водоснабжения посёлков , — рассказал доцент Высшей школы общественных наук Гуманитарного института Иван Коломейцев.

СПбПУ оказывает адресную поддержку войсковой части Западного военного округа в рамках заключённого соглашения с целью оказания шефской социально-гуманитарной помощи, усиления работы по укреплению общественных связей и героико-патриотического воспитания сотрудников, обучающихся и военнослужащих. Также Политех помогает подшефным вузам — Приазовскому государственному университету, Донецкой архитектурно-строительной академии, Донецкому национальному техническому университету. Кроме этого, в университете проводятся встречи студентов и сотрудников с военными, проходящими службу в зоне проведения СВО.

А ко Дню защитника Отечества студенты Высшей школы техносферной безопасности Инженерно-строительного института СПбПУ в рамках акции «Письма силы: вдохновим героев!» написали тысячу писем военнослужащим и отправили их в воинские части, чтобы порадовать наших солдат и подарить им надежду.

Волонтёры Добро.Центра «Гармония» СПбПУ и неравнодушные студенты психолого-педагогического направления Высшей школы лингвистики и педагогики помогают детям, эвакуированным в Санкт-Петербург из Белгородской области. Совместно с Комитетом по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями и Комитетом по образованию Санкт-Петербурга политехники готовят культурно-творческую и экскурсионную программу с мероприятиями по психолого-педагогическому сопровождению детей из Белгородской области. Также Добро.Центр СПбПУ в мае—июне проведёт культурно-творческие мероприятия для детей из Мариуполя, ЛНР и ДНР при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

На регулярной основе активисты Добро.Центра «Гармония» СПбПУ совместно с Гуманитарным институтом и при поддержке Совета по молодёжной политике СПбПУ проводят сбор гуманитарной помощи для детей из Белгородской области и социальных учреждений ДНР и ЛНР в рамках акции регионального Штаба «МЫВМЕСТЕ», а также для военнослужащих. Так, 27 марта представители «Гармонии» передали для отправки более 400 килограмм разных вещей — игрушки, товары для творчества, канцелярские принадлежности, предметы личной гигиены, продукты питания и одежду. Также были собраны и переданы тактические аптечки для защитников Родины.

Для военных, проходящих лечение в госпиталях Санкт-Петербурга, организуются концерты. Например, 19 марта такое мероприятие прошло в отделении полевой хирургии в Многопрофильной клинике военно-медицинской академии имени С. М. Кирова совместно с камерным оркестром Культурного центра «Троицкий».

Мы впервые попробовали соединить в одну концертную программу два разных отделения в кооперации с женским камерным оркестром. До этого у нас был опыт проведения смешанных концертных программ, включая музыкальные зарисовки, отдельное исполнение классических произведений в трио, квартетах и даже авторские поэтические выступления , — поделилась директор Добро.Центра СПбПУ Татьяна Нам.

В 442-м окружном военном клиническом госпитале им. Соловьева прошла выставка картин политехника Александра Дудорова, приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня, а также свои работы представили студенты Политеха и других вузов страны. Сейчас готовится благотворительная выставка-аукцион художественных работ Александра Дудорова совместно с ООО «Газпром газификация». Вырученные средства будут направлены на закупку гуманитарной помощи на Донбасс.

Впереди политехников ждёт много важных мероприятий: мастер-классы по изготовлению подарков защитникам Родины и живописи, выставки и концерты в военных госпиталях, акция «Письмо герою» и другие. Присоединяйтесь!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI